Rasim Özdenören'in kaleminden 20 alıntı ile Çok Sesli Bir Ölüm

Düşünce dünyamızı aydınlatan mütefekkir yazarlarımızdan Rasim Özdenören, özellikle öykü alanında başarılı eserler kaleme aldı. Hikaye alanına yeni bir boyut getiren Özdenören'in bu eserlerinden biri de Çok Sesli Bir Ölüm kitabıydı. İnsanın bilinçaltı boyutu ve zihinsel macerasının coğrafyasını ortaya çıkardığı bu kitapta, kuşaklar arası iletişimsizliğin nasıl derinleştiğini kaleme aldı. İşte, Rasim Özdenören'in kaleminden 20 alıntı ile Çok Sesli Bir Ölüm...