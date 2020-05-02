Arama

Menu

Rasim Özdenören'in kaleminden 20 alıntı ile Çok Sesli Bir Ölüm

Düşünce dünyamızı aydınlatan mütefekkir yazarlarımızdan Rasim Özdenören, özellikle öykü alanında başarılı eserler kaleme aldı. Hikaye alanına yeni bir boyut getiren Özdenören'in bu eserlerinden biri de Çok Sesli Bir Ölüm kitabıydı. İnsanın bilinçaltı boyutu ve zihinsel macerasının coğrafyasını ortaya çıkardığı bu kitapta, kuşaklar arası iletişimsizliğin nasıl derinleştiğini kaleme aldı. İşte, Rasim Özdenören'in kaleminden 20 alıntı ile Çok Sesli Bir Ölüm...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 10:56
  • 1
  • 21

O anda da, yüreğinde duyduğu çeliksi bir gerilimin ağrısıyla yere yıkıldı.

  • 2
  • 21

Niye beni yaşamaya zorladıkları hayatı yaşadım diye cezalandırmaya çalışıyorlar?

Rasim Özdenören'den yazarlara tavsiyeler

  • 3
  • 21

Gözleri karanlığın yumuşak ve sert çeperlerini emerek birbirlerine bakmadan, birbirlerine bakma gereği duymadan, ama birbirlerinin bakıyor olduklarından daha çok görerek yan yana kaldılar.

Rasim Özdenören'den insanlığa dair 70 alıntı

  • 4
  • 21

Beden yorgunluğundan daha kötü bir şeye yakalandım. İnsanın eli ayağı kesiliyor. İnsan, Tanrı'yı yok sayan bu kadar insan arasında yaşayınca umutsuzluğa kapılıyor. İnsanı yoran, pelteleştiren bu oluyor belki.

  • 5
  • 21

Zaman bazen her şeyi aydınlatma olanağı vermiyordu. Aralanan küçük umut kapıları daha ardına değin açılmadan ve hiçbir neden olmadan takır takır kapanıyordu.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN