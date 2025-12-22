Üsküdar’da Kösem Sultan’ın emaneti: Çinili Külliye

1 /10













◾ İslamî dönemlerde yaygın olan külliyeler; imâret, kompleks olarak anılıyor. Bu yapılarda olmazsa olmaz yapılar var elbette. Bunlar; cami, türbe, çeşme, hamam ve mescid.

◾ Bazen bunların hepsi aynı külliyede olurken bazen daha azı veyahut daha fazlası da olabilmekte. Külliyelerin en erken tarihli örneklerini biz Artuklular döneminde görüyoruz. Ardından külliye geleneğini Selçuklular ve Osmanlılar devam ettirmiştir.