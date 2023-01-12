Dağın içinde askeri üs: Zeljava
İnsanlık tarihi aynı zamanda bir yapılar tarihidir. Geçmişten günümüze kadar pek çok alana dair yapı inşa edilmiş ve hayatımızda var olmuştur. Bu yapıların bir kısmı zamana yenik düşmüş bir kısmı ise günümüze ulaşmıştır. Soğuk Savaş döneminin en bilinen simgelerinden biri olan ve dağın içine inşa edilen Zeljava Hava Üssü, Yugoslav - Hırvat Savaşı boyunca ağır tahribata uğrasa da günümüze ulaşan önemli askeri yapılardan biridir.
Giriş Tarihi: 12.01.2023
12:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
12:53
Dünya Savaşları
◾ Dünya üzerinde, günümüze kadar yapılan savaşlar, arkasında hüzünlü, derinden sarsan birçok
hikaye bırakmıştır. Bunlar arasında belki de insanı en çok ürküten Soğuk Savaş dönemidir.
◾ O yıllarda devletlerin birbiriyle yarış halinde olması ve ortak bir güvenin olmamasının en büyük nedeni hiç şüphesiz
II. Dünya Savaşı'nda ilk kez kullanılan atom bombasıdır.
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II. Dünya Savaşı'nda nükleer bir bombanın kullanılması askerlik ve insanlık tarihince milat olarak kabul edilir. Japonya'ya atılan Little Boy'dan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
◾ İnsanlık,
1945 yılında nükleer silahla tanışmış olur. Hal böyleyken hiçbir devletin ve kullanılan hiçbir silahın güvence altında olmadığını idrak eden devletler, ilerleyen yıllarda atom bombasıyla dahi yok olmayacak gizli hava üsleri inşa ederler.
Little Boy II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD'nin 6 Ağustos 1945 sabahı Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı bombanın ismidir.. Şehrin 550 metre üzerinden atılan bombanın, 18.000 ton patlayıcıyla eşdeğer olduğu bilinmektedir
Dağların arasına gizlenmiş bir üs
◾ Nükleer bombalardan ve olası tehditlerden korunmak için inşa edilen yerlerden biri
Zeljava Hava Üssü'dür. Yugoslavya'nın en güzel manzarasına sahip tepeye yapılan bu askeri üs, günümüzde terk edilmiş askeri noktalardan biri olarak kabul edilir.
◾ Hırvatistan ile Bosna Hersek arasında bulunan üssün,
Soğuk Savaş'ın yaşandığı dönem, 1968 yılında Bihac şehrinde bulunan Pljesevica Dağı'na inşa edildiği bilinmektedir.
Pljesevica Dağı Pljesevica 'kel' anlamına gelir. Dağ aslında "kel dağ" olarak bilinir.
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◾ Zeljava Hava Üssü'nün, gizlilik amacı dışında başka bir hedef için yapıldığı da söylenir.
1945 yılında ABD'nin Japonya'ya attığı Little Boy, tüm dünyayı korkutmuş ve farklı tedbirler aldırmaya yönlendirmiştir. İnşası tam 20 yıl süren üssün de yapılış amacı tam olarak budur.
◾ ABD'nin Japonya'ya atmış olduğu
Little Boy'dan tam 3 yıl sonra Yugoslav hükümeti bu kararı alır. Rivayetlere göre ABD'nin yine Japonya'ya 1945 yılında attığı Fat Man'in 20 kilotonluk nükleer gücüne karşın üssün karşı dayanıklı olduğu söylenir.
Kiloton Değeri 1000 ton olan kütle ağırlık biriminin ismi.
Fat Man Şişman adam anlamına gelen "Fat Man", 9 Ağustos 1945 tarihinde Nagasaki'ye atılan ikinci nükleer bombanın ismidir.
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olarak da bilinen bu üssün yapım maliyeti 5 milyar doları aşmıştır. Hatta bu stratejik nokta KLEK kompleksi "Nesne 505" kod adıyla açılır ve bu şekilde tanınır.
◾ Avrupa'nın en büyük ve en gizli yer altı üslerinden biri kabul edilen bu Zeljava, yirmi kilotonluk nükleer güce dayanıklı olduğu söylense de
1990 yılında Hırvatistan ve Sırbistan arasında yaşanan savaş sonrası ağır tahribata uğrar.
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