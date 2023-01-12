Dağın içinde askeri üs: Zeljava

Dünya Savaşları

◾ Dünya üzerinde, günümüze kadar yapılan savaşlar, arkasında hüzünlü, derinden sarsan birçok hikaye bırakmıştır. Bunlar arasında belki de insanı en çok ürküten Soğuk Savaş dönemidir.

◾ O yıllarda devletlerin birbiriyle yarış halinde olması ve ortak bir güvenin olmamasının en büyük nedeni hiç şüphesiz II. Dünya Savaşı'nda ilk kez kullanılan atom bombasıdır.

Hitler'in sömürge mimarisi: Prora Oteli