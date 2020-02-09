İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren 8 önemli olay

Birinci Dünya Savaşı'nda genel olarak savaşlar siper savaşları şeklinde geçmişti. Birçok insanın ölümüne sebep olan siperler yüzünden iki taraf yıllarca birbirine üstünlük kuramazken, savaşı kilitlenme noktasına getirmiştir. Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları İkinci Dünya Savaşı terk edilmiş, çok hareketli savunmaya geçilmiştir. Naziler bu dönemde yeni bir savaş doktrini ortaya attı.

Kendinden çokca söz ettirecek bu doktrinin adı "Yıldırım Savaşı" anlamına gelen Blitzkrieg idi. Almanlar "Yıldırım Savaşı" olan bu yöntem ile düşmana ani ve şiddetli şekilde saldırmayıön görüyordu.