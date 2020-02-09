İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren 8 önemli olay
Dünya tarihine "en çok can kaybı verilen savaş" olarak geçen İkinci Dünya Savaşı, bıraktığı derin izlerle hatırlanıyor. 60 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İkinci Dünya Savaşı, yeni dünya düzeninin şekillenmesi sürecini de başlattı. Peki, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren en önemli olaylar nelerdir? İkinci Dünya Savaşı ne zaman başladı?
Giriş Tarihi: 09.02.2020
14:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
11:28
BLITZKRIEG - YILDIRIM HARBİ
Birinci Dünya Savaşı'nda genel olarak savaşlar
siper savaşları şeklinde geçmişti. Birçok insanın ölümüne sebep olan siperler yüzünden iki taraf yıllarca birbirine üstünlük kuramazken, savaşı kilitlenme noktasına getirmiştir. Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları İkinci Dünya Savaşı terk edilmiş, çok hareketli savunmaya geçilmiştir. Naziler bu dönemde yeni bir savaş doktrini ortaya attı.
Kendinden çokca söz ettirecek bu doktrinin adı
"Yıldırım Savaşı" anlamına gelen Blitzkrieg idi. Almanlar "Yıldırım Savaşı" olan bu yöntem ile düşmana ani ve şiddetli şekilde saldırmayıön görüyordu.
AMAÇ DÜŞMANI YOK ETMEK DEĞİL
Bu doktrinin başarılı olabilmesi için dört önemli şeye ihtiyaç vardır.
İyi arazi, iyi hava desteği, iyi lojistik ve iyi eş güdüm bunlara örnektir.
Bu savaş taktiğinde en önemli görev tanklara düşüyordu. Tanklar, düşmana toplu bir şekilde aniden saldırarak bu hattı yarma görevi üstleniyorlardı. Bu taktiğin en önemli amacı düşmanı yok etmek değil, karşı tarafın hatlarını hızlı bir şekilde yararak düşmanın savaşma azmini düşürmekti. Fransa'nın hızlıca işgal edilmesini sağlayan bu doktrin
Sovyet arazisinin karlı, çamurlu ve lojistik desteğin sıkıntı olması sebebiyle başarısız oldu.
Polonya ve Fransa saldırısında işe yarayan bu yöntem, Doğu cephesinde Sovyetler'e karşı aynı başarıyı sağlayamadı.
Pearl Harbor saldırısı, Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde ABD'nin Büyük Okyanus Hawaii sahilindeki askeri gemilerin bulunduğu üsse hava saldırısı yapılması olayıdır. Japonların bu saldırıdaki amacı değişen dünya dengelerinde kendilerine bir yer bulmak ve süper güç olma hedefi olarak gösterilmektedir.
Operasyonun amacı, Büyük Okyanus'ta kuvvetle muhtemel olan bir Amerikan askeri müdahalesini önlemekti.
PEARL HARBOR'DA NELER YAŞANDI?
Japonya'nın bu saldırıyla amacı dünyanın önemli toprakları ve yeraltı kaynaklarını ele geçirmekti. Çin ile mücadeleden başarıyla çıkan Japonya; ABD'yi de devre dışı bırakmak istedi.
Pearl Harbor saldırısı sonuçları; 12 Amerikan savaş gemisi ciddi zarara uğradı bazıları battı. 1.178 asker yaralandı ve 2.403 Amerikan askeri hayatını kaybetti.
Böylece Amerika Birleşik Devletleri; Japonya'ya savaş ilan etmiş ve İkinci Dünya
Savaşı'na dahil olmuştur.
Midway Muharebesi'nin amacı stratejik olarak Midway Adası'nı almak ve Amerikan uçak gemilerini yok etmekti. Bu amaçla bir araya gelen 200 parçalık Japon filosunda 4 uçak gemisi ve 11 zırhlı vardı. Buna karşılık Amerikalılar 3 uçak gemisi etrafında 76 parçalık bir filoya sahiplerdi.
Japon donanma gemilerinin birbirleriyle yaptıkları şifreli haberleşmeler, Amerikan ve İngiliz şifre uzmanları tarafından çözülmüştü.