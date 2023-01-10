Hitler’in sömürge mimarisi: Prora Oteli
İnsanlık tarihinde trajik izler bırakan Hitler, fikirleri ve uygulamalarıyla günümüzde bile pek çok araştırmaya konu olmaya devam ediyor. 1933 yılında iktidara geldiği Almanya'da on iki yıl boyunca ırkçı politikalar yürüten Adolf Hitler, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olur. Savaştan önce inşasına başladığı Prora Oteli'nde ise Hitler, turizmin ötesinde hedefler güder.
Giriş Tarihi: 10.01.2023
13:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
13:56
🔴 İkinci Dünya Savaşı'nın henüz başlamadığı, 1933 - 1938 yılları arasında Hitler, diğer tüm bölgelerden daha fazla turist çeken
Almanya'nın en büyük adası Rügen'de bir otel inşa ettirmek ister.
🔴 Ünlü bir tatil bölgesi olan adayı
Nazi mimarlığının önemli merkezlerinden biri kılma hedefinin yanı sıra burada sosyolojik ve psikolojik bir kabulleniş hedefler.
İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olayları⚔
🔴 Adolf Hitler'in sadece eğlence organizasyonları ile ilgilenen yardımcısı
Robert Ley'in fikriyle planlanan Prora Dinlenme Tesisleri, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle tamamlanamaz.
🔴 Ancak uzunluğu, mimarisi ve hedefleriyle bu yapı
Nazi zihniyetini tam anlamıyla simgeler. Almanlar "Haz Aracılığıyla Dayanıklılık" olarak isimlendirdikleri modern sömürüyü Rügen'de ayağa kaldırırlar.
"Haz Aracılığıyla Dayanıklılık" hedefi nedir?
🔴 Dünya'nın etkileneceği
o büyük savaşın arefesinde Almanya, daima çeşitli hazırlıklar içerisindedir. Savaşta kullanacağı askerlerini ve silah fabrikalarında kullanacağı işçileri zihinsel ve bedensel olarak ayakta tutmak isteyen Hitler, çeşitli psikolojik yöntemler geliştirir.
🔴 Bunlardan en önemlisi, insanların tatil ihtiyacını gidererek onları
daha dayanıklı kılmak ve tüm halktan daha iyi verim alabilmektir.
Dünya'nın en kanlı savaşı: I. Dünya Savaşı
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Hitler kendisi için büyük bir idealin parçası olan Prora ile bizzat ilgilenir. Otelin mimarı Clemens Klotz'a 1936 - 1939 yılları arasında yapıyı modern tarzda inşa ettirmeye başlar.
🔴 4,5 kilometre uzunluğa sahip proje, o güne değin yapılmış
en uzun mimari projelerden birisidir ve tamamlandığında en uzun otel yapısı olacaktır.
🔴 Hitler'in Prora'da misafir etmek istediği halk kitlesi, Alman
orta sınıfıdır. Burada insanlar, kendileri için belirlenen saatlerde uyuyacak, belirli belirlenen vakitlerde denize girecek ve tatil yaparak dinçleşeceklerdir.
🔴 Dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bu projeyle Alman halkı, tatilden
hem vücutları dinlenmiş hem de zihinleri yıkanmış olarak ayrılacaklardır.
İnsanlığın utanç tarihi: İkinci Dünya Savaşı