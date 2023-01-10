Hitler’in sömürge mimarisi: Prora Oteli

🔴 İkinci Dünya Savaşı'nın henüz başlamadığı, 1933 - 1938 yılları arasında Hitler, diğer tüm bölgelerden daha fazla turist çeken Almanya'nın en büyük adası Rügen'de bir otel inşa ettirmek ister.

🔴 Ünlü bir tatil bölgesi olan adayı Nazi mimarlığının önemli merkezlerinden biri kılma hedefinin yanı sıra burada sosyolojik ve psikolojik bir kabulleniş hedefler.