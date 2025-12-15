Anadolu Hisarı'nda bunları yapmadan dönme
İstanbul'un birbirinden güzel tarihi semtleri ve mahalleleri bulunuyor, bunlardan biri de Anadolu Hisarı Mahallesi. Adını, Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı hisardan alan konumda, Göksu Deresi de yer alıyor. Göksu Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü noktada konumlanan bu eşsiz mahalle, asırlık yalıları, taş sokakları ve yemyeşil dokusuyla İstanbul'un karmaşasından uzak, dingin bir yaşam sunuyor. İşte, böylesine bir mahallede yapılacak pek çok aktivite var, bunları sizin için hazırladık.
KÜÇÜKSU CADDESİ
◾ Beykoz, İstanbul'un en güzel manzaralarını sunan bir ilçe. Beykoz'un zirvesi ayrı, denize sıfır olan yerleri ayrı güzel. Tepeye çıktığınızda Yoros Kalesi'nden III. köprü manzarasını seyredebilir, deniz seviyesine indiğinizde ise Anadolu Hisarı gibi pek çok tarihi yapıyla karşılaşabilirsiniz.
◾ Küçüksu'yu başka bir yazımızda anlatacağız ancak "Küçüksu Caddesi" yazan tabela ile başlamak istiyorum. Çünkü bu tabela Küçüksu ve Anadolu Hisarı'nı ayırması bakımından önemli.
GÖKSU NEHRİ'Nİ GÖR
◾ Güzelce Hisar olarak da bilinen Anadolu Hisarı'na, Göksu Nehri'nden geçip ulaşabiliyorsunuz. Göksu Deresi'nin ismi oldukça eskiye uzanıyor. Bizans İmparatorluğu zamanında "Göksu" ismi "Potamion" yani "küçük ırmak" isminden türemiştir.
◾ Anadolu Hisarı'nda, kalenin hemen yanında boğaz ile bütünleşen dere, hem bir balıkçı barınağı hem de kenarına kurulu mekanlarda hoş vakit geçirebileceğiniz bir ortam sağlıyor.
◾ Göksu Deresi ve çevresi semtin en güzel yerleri olarak değer görüyor. Derenin bir tarafında hisarlar diğer tarafında ise Göksu ve Küçüksu mesire alanları bulunuyor.
◾ Denizde dökülen dere, gün doğumu ve gün batımında enfes manzaralar sunuyor. İstanbul'un en huzurlu noktalarından biri olan bu yer, yeşilliklerle çevrili olduğundan yürüyüş yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alternatif sunuyor.
ANADOLU HİSARI İSKELESİ'NDEN VAPURA BİN
◾ Hiç şüphesiz İstanbul'da yapılacak en güzel aktivitelerden biri vapura binmek ve boğaz havası almak. Bu yerli yabancı her turistin en çok tercih ettiği etkinliktir. İşte, bu duraklardan biri de Anadolu Hisarı İskelesi.
◾ Tarihi iskele, 1905 senesinde inşa edilmiş ve 1989 yılında beton üstüne ahşap kaplama olarak, 2006'da ise kapsamlı bir yenileme çalışması yapılmıştır.
ANADOLU HİSARI MÜZE'NE GİT
◾ Beykoz denilince akıllara evvela Anadolu Hisarı gelmekte. Hisar, 1394 senesinde dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in emriyle inşa edilmiştir. Sultan yaptırdığı hisarla Boğaz'ı denetlemek istiyordu. Zaman için hisarın bulunduğu yere insanlar yerleşmiş bir mahalle kültürü oluşmuş.
◾ 1452'de Fatih Sultan Mehmed İstanbul'un fethi için başlattığı hazırlıklar kapsamında Anadolu Hisarı'nı güçlendirmiş ve etrafını kuşatan üç kuleli büyük bir "hisarpeçe" inşa ettirmiş. Zaman içinde pek çok savunmaya ve saldırıya sahne olan bu yapılar pek çok restorasyondan da geçmiş. Günümüzde ise Anadolu Hisarlar Müzesi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazartesi günleri kapalı olan bu müze, haftanın diğer günleri 10:00 ile 17:35 arası hizmet veriyor.