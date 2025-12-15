Anadolu Hisarı'nda bunları yapmadan dönme

1 /10













KÜÇÜKSU CADDESİ

◾ Beykoz, İstanbul'un en güzel manzaralarını sunan bir ilçe. Beykoz'un zirvesi ayrı, denize sıfır olan yerleri ayrı güzel. Tepeye çıktığınızda Yoros Kalesi'nden III. köprü manzarasını seyredebilir, deniz seviyesine indiğinizde ise Anadolu Hisarı gibi pek çok tarihi yapıyla karşılaşabilirsiniz.

◾ Küçüksu'yu başka bir yazımızda anlatacağız ancak "Küçüksu Caddesi" yazan tabela ile başlamak istiyorum. Çünkü bu tabela Küçüksu ve Anadolu Hisarı'nı ayırması bakımından önemli.