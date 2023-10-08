İstanbul'un dünyaca ünlü eski 5 Han'ı

DÜNYA'NIN GÖZDE ÇARŞISI: KAPALI ÇARŞI

◾ Kapalı Çarşı, Bizans döneminden tutun 90'lı yıllara kadar İstanbulluların favori alışveriş merkezidir. Burası 47 bin metrekarelik bir alanı kaplayan 64 sokak 4 bin adet mağaza 22 giriş kapısıyla dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir.

◾ Çarşı, 2014 yılında dünyada en çok ziyaret edilen turistik mekanlar arasında 91 milyon 250 bin ziyaretçisiyle birinci sırada yer alır.

İslam tarihinin ilk mescidi; Kuba Mescidi