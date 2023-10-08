İstanbul'un dünyaca ünlü eski 5 Han'ı
İstanbul, geçmişin izlerine rastlayacağınız sokakları, hanları, hamamları ve çarşılarıyla zengin bir yerdir. İstanbul'a yapılan edebiyatlar, şiirler hiç bitmemiştir. İstanbul'da dünyaca bilinen ünlü çarşılarımız da var. Bunlardan; Kapalı Çarşı, Tahtakale, Vezir Han, Valide Han ve Kurukahveci Han'larını sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 10.10.2023
10:31
DÜNYA'NIN GÖZDE ÇARŞISI: KAPALI ÇARŞI
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Kapalı Çarşı, Bizans döneminden tutun 90'lı yıllara kadar İstanbulluların favori alışveriş merkezidir. Burası 47 bin metrekarelik bir alanı kaplayan 64 sokak 4 bin adet mağaza 22 giriş kapısıyla dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir.
◾ Çarşı, 2014 yılında
dünyada en çok ziyaret edilen turistik mekanlar arasında 91 milyon 250 bin ziyaretçisiyle birinci sırada yer alır.
İslam tarihinin ilk mescidi; Kuba Mescidi
KAPALI ÇARŞI'NIN TARİHİ
◾ Fatih Sultan Mehmet
İstanbul'u fethettiğinde burası mütevazı küçük bir çarşı idi. Daha sonra Kapalı Çarşı, 1461 yılında büyütmek amaçlı başlayan inşaat çalışmalarıyla günümüzdeki hacmini alır. Çarşı, defalarca yangınlar ve depremler görerek tahribata uğrar. 1894'te yine büyük bir deprem sonrası kullanılmaz hale gelir.
◾ Böyle olması haliyle İstanbul'un ticaretine büyük zararlar verir.
II. Abdülhamit'in yardımlarıyla yeniden inşa edilen Çarşı, günümüzdeki haliyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kapalı çarşı yalnızca İstanbul'un değil dünyanın olmazsa olmazı desek yanılmış sayılmayız.
KURU KAHVECİ HAN
◾ Kuru Kahveci Han,
hem kahve hem tarihi gezi seviyorsanız tam size göre bir yer. İçerisine girdiğinizde buram buram kahve kokusu alırsınız.
◾ Kuru Kahveci Han,
1912 yılında tarafından yaptırılır. İhsan Kurukahveci
◾ İlk zamanlarından bu yana tüccarlara ev sahipliği yapan tarihi Han, 20. Yüzyıl mimarisi örneklerinden sayılır. Daha sonra Kuru Kahveci Han, korunması gereken tarihi eser olarak tescillenir.
Kurukahveci Mehmet Efendi kimdir?
Kurukahveci Mehmet Efendi, 1871 yılında Fatih, İstanbul'da doğdu. Babası Hasan Efendi'nin işlettiği baharat ve çiğ kahve satan dükkanını devralmasıyla hikayesi başladı. Daha sonra kendisi Türkiye'nin en eski işletmelerinden ve Türk Kahvesinin en tanınan markası haline gelir.
40 YILDIR GÖZ KAMAŞTIRAN HAN
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Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır, denir. Bu kırk yıllık hatır, kırık hatlı mimarisiyle dikkat çeker.
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1912 yılında İhsan Kurukahveci tarafından yaptırılan han, uzun dikdörtgen avlusu, büyük pencereleri, çini süslemeleriyle göz kamaştırır.
◾ Kuru Kahveci Han,
ilk yıllarında tuhafiyeci, kürk ve deri tüccarlarına, avukatlara ev sahipliği yapmıştır.
OSMANLI'NIN KAYIP ESERİ: SARRAF İSKENDER PAŞA MESCİDİ
TAHTAKALE
◾ Tahtakale Han'ı, Fransa imparatoru
Napolyon Bonapart'ın sözleriyle önemini vurguladığı bir şehir olan "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" İstanbul'un bir diğer tarihi gözdesidir.
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Eminönü'nün simgesi Mısır Çarşısı'nın güneybatısında yer alan Tahtakale, tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de önemini halen korur.