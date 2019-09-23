İslam tarihinin ilk mescidi; Kuba Mescidi

Kuyuları ve hurma bahçeleriyle meşhur verimli bir vaha üzerinde kurulmuş olan Kubâ, adını da buradaki bir kuyudan alır. Kubâ, Mekke yolu üzerinde bulunan bir köydü.

İslam tarihinin ilk mescidi olma şerefini taşıyan Kuba Mescidi, aynı zamanda yapım planında da Hz. Peygamber'in mührünü taşıyor.

Bu alan daha önceleri Amr bin Avf ailesine ait hurma kurutma alanı ve önceden hicret eden sahabeler tarafından namazgâh olarak kullanılmıştı.