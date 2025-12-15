Dünyanın yeni merkezi

20'nci yüzyılın başlarında Asya medeniyetini temsilen 'Büyük Doğu'dan bahsedilirdi. 18'inci yüzyıldan itibaren Batı medeniyeti küresel yürüyüşüne devam etti ve ek bir yüz yıl daha kazandı. Ama zamanı doluyor. Şimdi hem dünyanın sıklet merkezinin Asya'ya kaydığından hem de medeniyet döngüsünden bahsediliyor. Batı medeniyetinin yerini Doğu medeniyetinin aldığı genel bir kanaat haline gelmiştir. Veriler de bunu doğruluyor. Batı medeniyeti, Doğu medeniyeti karşısında geriliyor, terk-i mevkii ediyor. Nitekim 1980'li yıllardan beri medeniyetler veya küresel güçler arasında bir dönüşüm yaşanıyor. Tek vitesli ve kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş halindeyiz. Batı medeniyeti geriliyor. Üretim olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında (1945) ABD küresel üretimin yarısını ya da yakınını karşılamasına rağmen bu giderek Çin lehine daralmakta ve kapanmaktadır. Üretim payında Çin, ABD'yi yakalamış veya yakalamak üzeredir. Japonya'nın üretimi Batı Avrupa'nın üretimini yakalarken Çin'in üretimi de ABD'yi yakalamaktadır. Bir de askeri müdahalelerle Batı dünyayı bıktırmış ve kendisinden soğutmuştur. Zihinleri ve gönülleri kaybetmiştir. 1980'li yıllarda Japonya ve Çin ekseninde Batı'ya kafa tutan veya hayır diyebilen bir aktör bulunmuyordu. En azından şimdi Çin fiilen Batı'ya kafa tutar pozisyondadır.

Çin'in Tayvan'ı geri alma yönündeki çabaları, girişimleri bu meydan okumanın açık ve somut tezahürüdür.

Tayvan meselesi Asya'nın kendi içinde de bir saflaşmaya neden olmaktadır. Tayvan'ın geri alınmasıyla birlikte Çin'in rakipleri gölgede kalacak ve Pekin'in üstünlüğü perçinlenecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yenik ve mağlup ülkelerden birisi olarak Japonya'nın silahlanmasına sınır ve tavan getirilmişti. Japonya teknoloji üretimine ve sivil sanayiye ağırlık vermiş, silah üretiminden muayyen ölçüler dışında kaçınmıştır. Şimdi ise Çin'in öne fırlamasıyla kendisini silahlanma ihtiyacı içinde hissediyor. İki dönemdir Japonya silahlanma hamlesi yapıyor. Bu da Çin'i ve hatta Rusya'yı tedirgin ediyor. Atlantik'in iki yakası arasındaki dengelerin değişmesi gibi Pasifik havzasında da dengeler dünden bugüne değişme eğilimi arz etmektedir.

Prof. Oytun Erbaş da Çin ile Hindistan'ın dünyada yeni sıklet merkezi haline geldiğini ifade etmektedir. Çin ile birlikte Hindistan'ın yükselişine işaret etmektedir. Bununla birlikte hem Çin hem de Hindistan İslami unsurlara yabancıdır. Hindistan küresel üretim bazında dünya beşincisidir. Nüfus itibarıyla da Çin'i arkada bırakarak birinciliğe yükselmiştir.

El Cezire eski müdürü Vaddah Hanfer de ilk defa tarihte en azından 500 yıldan beri dünyanın üretim merkezi ve sıklet merkezinin değiştiğini ve Doğu'ya doğru kaydığını haber vermektedir. Hanfer sadece siyasi veya ekonomik sıklet merkezi değil aynı zamanda medeniyet anlamında da değişim ve nöbet devri gözlendiğini ifade etmektedir. Medeniyet döngüsü Batı'dan Doğu'ya kaymaktadır. Batı İslam alemine askeri müdahalelerle itibarını kaybetmiş ve İsrail'in arkasından sürüklenerek de medeniyet iddiasından vazgeçmiş ve bu zeminde iflas etmiştir.

Yükselmekte olan Doğu Medeniyeti zemininde de bir çatallaşma ve saflaşma ve çekişme de gözlemlenmektedir. Japonya ile Çin çekişmesi buna misaldir. İslam alemi de Hindistan'a karşı mesafelidir. Bu durumda İslam dünyası veya parçalarından bir kısmı Doğu medeniyetinin diğer üyeleriyle bütünleşecektir. Muhtemelen bu Japonya olacaktır. Japonya isteksiz de olsa sonunda bütünleşmeye ram olacaktır. Yeter ki, İslam aleminden güvenilecek ortaklar ve aktörler bulsun ya da çıksın. Kısaca küresel saflaşmada Doğu medeniyetinin kanatlarından birisi Batı'ya üstün gelecek ve onun öncülüğünü elinden alacaktır. Bizim için de dünyanın merkezi Pasifik bölgesine doğru kayıyor. Dünyanın yeni merkezi orası gözüküyor. Dünyanın geleceği orada yatıyor. İslam aleminin i'tila ve yükselişi de muhtemelen oradan başlayacaktır.

Mustafa Özcan

