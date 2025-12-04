Taha Yasin Ramazan’dan Barzani’ye

Bizde 'su testisi suyolunda kırılır' diye bir deyim vardır. Bu deyim birçok olayı izah eder. Bazı kimseler silahı ve silahla oynamayı severler. Saddam Hüseyin bu tarz insanlar kümesine girer. Silahla oynamayı severdi. Elinde bir mavzer ile pozları vardır. Savaşların anasından bahsederdi. Sonunda devrildi ve idam edildi. Bu işin ortası da yoktur. Silah kontrolden çıktığında bir daha kınına sokamazsınız. Silah bağımlılık yapar. Silah insanları veya rejimleri pervasızlaştırır. Silahı elinde tutanlar başkalarının hissiyatını da kolaylıkla rencide ederler.

Merhum Turgut Özal Saddam'a karşı kinli idi. Doğru ya da yanlış; bu onu baba Bush ile ortaklık yapmaya kadar götürdü. Neden? Saddam ve avenesinin pervasızlığı, kaba saba tutumları yüzünden. Silahın kendilerini koruyacağını vehmetmişlerdir. Silah ne Saddam ne de İsrail'i ne de başkalarını korur! Sadece böyle bir algıya neden olur! Silah sadece adalet ve adaleti gözetmek için kullanılırsa bir anlam kazanır. Yoksa kabadayılık gösterisi için kullanılır ve buna alet edilirse sonuçları vahim olur ya da sonunda sahibinin celladı olur. Özal'ı rencide eden hususlardan birisi Taha Yasin Ramazan'ın bir Çankaya ziyareti sırasındaki davranışı olmuştur. Bir savaş öncesinde Ankara'ya gelmiş ve göstere göstere beylik tabancasıyla birlikte Özal'ın huzuruna girmişti.

Bu davranış biçimi günlerce kamuoyunun tartışma konusu olmuştur. Elbette bu sembolik bir gösteridir. Yoksa Taha Yasin Ramazan'ı, bırakın bir beylik tabanca yanında bir tabur asker bile olsa koruyamazdı. Lakin bu davranış öfke kabarmasına neden olmuş ve Taha Yasin Ramazan'ın protokol kurallarından öte terbiye sınırlarını aştığı sonucuna varılmıştır. Saddam ve arkadaşları dosta ihtiyaç duydukları bir sırada bu davranışlarıyla potansiyel dostlarını da kaybetmişlerdir.

Diplomasi medeni tarzda ilişkilere bağlıdır. Silahlı gösteri ise buna sığmaz. Taha Yasin Ramazan Saddam'ın yardımcılarından ve silah arkadaşlarından birisiydi. Mesut Barzani gibi Kürt kökenli idi.

Buradan Mesut Barzani'ye gelebiliriz. Görebildiğim kadarıyla Cizre'ye davetli olarak geldiğinde üzerinde beylik tabancası yoktu. Lakin bir tabur koruması ile gelmişti. Bu görüntü fiili bir durumu gösteriyordu. Elbette şahsi koruması veya korumaları olabilir. Bunun üzerine mutabakat da sağlanabilir. Lakin askerlerden müteşekkil korumla ordusu veya bölüğü olması diplomatik teamülleri aşan bir noktadır. Misafirlik adabına sığmaz. Bu durum ev sahibi ülkenin hissiyatını rencide eder. Ayran kabartır. Nitekim Devlet Bahçeli de tepki göstermiştir. Tamim etmeden, bazen Kimi Kürt kökenli kimseler bu türden itidal sınırını aşabilmekte ve taşkınlıklar sergileyebilmektedir.

Sultan Hamid devrinde de bu tür olaylar yaşanmıştır... Sultan İkinci Abdülhamid, Kürt aşireti Bedirhanilerin taşkınlıklarını görmezlikten gelmekte ve hafife almaktadır. Kürtlerle dostane ve stratejik münasebetlere dayalı ilişkileri bozmak istememektedir. Zira İttihat-ı Muhammed'i anlayışı çerçevesinde Kürtleri; Rus-Ermeni-İran yayına karşı devletin sigortası olarak görmektedir.

Bu itibarla da taşkınlıklarına ses çıkarmamakta ve göz yummaktadır. Alt düzeyde bu düzensizlikleri düzene sokmak ve regule etmek istemektedir. Kürtler de Sultan Abdülhamid'i kendilerinden saymakta ve ona Kürtlerin babası anlamında 'Bave Kurda' demektedirler. 1891 yılında bir vukuat olur. Tafsilatı farklı şekillerde anlatılsa da durum belediye başkanı Rıdvan Paşa'yı öldürmeye kadar varır. Bunun üzerine durumu sessizce geçiştirmek isteyen Sultan İkinci Abdülhamid gafil avlanır ve istemediği halde aşiret mensuplarını veya failleri çizmeyi aştıkları için Fizan'a kadar sürmek zorunda kalır.

Sultan İkinci Abdülhamid'in sessizce geçiştirmek istediği kriz büyüyerek kontrolden çıkar. Tarih bu tür derslerle doludur. (Kaynak:Osmanlı'da Kürt Bedirhani Aşireti mensupları İstanbul Belediye Başkanını neden öldürdü?)

