Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

AVRUPA, OSMANLI VE SÖMÜRÜ YARIŞLARI

🔸 Tarih boyunca ticaret yollarına hâkim olan milletler her daim güç ve servete sahip oldukları gibi düşmanlara da sahip olurlar. Bu serveti korumak da o milletlerin devletleşip, güçlü ordulara sahip olmasıyla mümkündür. Bu minvalde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzergahlardan biri Anadolu'dur.

🔸 Bizans İmparatorluğu'nun uzun zaman üzerinde hakimiyet kurduğu bu topraklar Türkler tarafından fethedilir ve yeni bir çağ başlar. 15 ve 16. yüzyılın parlayan yıldızı Osmanlılar ilim, fen, teknikte çağlar ötesi atılımlarda bulunurken Avrupa, Orta Çağ'ın karanlığında Aydınlanma Çağı'nı yaşayacakları dönemin ıstırabını çeker. Osmanlı'nın üç kıtadaki hakimiyeti onları başka yollar aramaya sürükler ve Avrupa'da kilise- otorite kavgaları başlar.

SÖMÜRGECİLİK: TOPRAKLARA DEĞİL ZİHİNLERE PRANGA