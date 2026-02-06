Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı
En kısa yaşadığımız ay, Şubat. Diğer aylara göre günleri daha az belki ama bir türlü bitmek bilmeyen bir "döneme" dönüştü. 6 Şubat 2023, bu tarih yüreklerimizde bir kor, zihinlerimizde acı dolu bir hatıra. Evet, Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi"nin üstünden tam üç yıl geçti, belki dile kolay ama hepimize göre asırlarca sürmüş gibi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki bu depremler, tam 11 ilimizi etkiledi ve bizleri derin bir yasa boğdu. İşte, unutmadığımız ve unutamayacağımız o güne dair her şey...
◾ Asrın Felaketi'nin üstünden tam 2 sene geçti. Belki dile kolay bir rakam iki, ama bu iki yıl kimilerine göre binlerce seneye bedel. Verilen kayıplar, tarifsiz acılar hala çok canlı zihinlerde ve yüreklerde.
◾ Güzel vatanımız, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile sarsıldı. Bu felaket, yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.
◾ Tarih 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde, sabaha karşı 04.17 sularında Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem haberiyle uyandık. Yine aynı gün Elbistan merkezli 13.24'te, 7,6 büyüklüğünde bir deprem ile bir daha sarsıldı ülkemiz.
◾ Bir veya iki değil tam 11 ilimizi etkilenmişti bu büyük depremlerden. Öyle ki her yerden yardım çığlıkları geliyor, her ilde hasarın boyutu tahmin edemeyeceğimizden çok daha fazlasıydı.
◾ Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Adana, Malatya, Elazığ. Asrın Felaketi'nde yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, saydığımız 11 ilimizde; 53 bin 537 vatan evladının hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
◾ Depremin ardından 11 ilde OHAL ilan edilirken, ülke genelinde ise 7 gün milli yas ilan edilmişti.
◾ Depremin boyutunu; 120 bin kilometrelik alanda; 11 il, 124 ilçe, 6 bin köy ile mahallenin birebir hasar aldığını söyleyerek açıklayabiliriz sanırım.
◾ Ülkemizi bu denli etkileyen afet için hem Türkiye'yi hem de uluslararası yardımı içeren 4. seviye alarm verildi. Aynı zamanda 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri ile birlikte pek çok yardım geldi.
◾ Oldukça sığ bir mesafe olan 7 kilometre derinlikte gerçekleşen birinci depremin etki süresi 65 saniyeydi. Gündüz öğle saatinde gerçekleşen deprem ise tam 45 saniye sürdü. Uzmanlara göre iki farklı fayın kırıldığı depremlerle 500 yıllık büyük bir enerji açığa çıkmış oldu.
◾ Gerçekleşen ikinci deprem, uzmanlar tarafından "İrkiltilmiş deprem" şeklinde adlandırıldı. İki kırıkta da deprem yaratmak üzere bir gerginlik birikmiş, bu birikimin sonucu ise birinci kırıkta deprem meydana gelmişti.