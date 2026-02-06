Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

1 /10













◾ Asrın Felaketi'nin üstünden tam 2 sene geçti. Belki dile kolay bir rakam iki, ama bu iki yıl kimilerine göre binlerce seneye bedel. Verilen kayıplar, tarifsiz acılar hala çok canlı zihinlerde ve yüreklerde.

◾ Güzel vatanımız, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile sarsıldı. Bu felaket, yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.