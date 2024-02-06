6 Şubat Depremi... İzleri hala kalbimizde...

Klinik Psikolog Ebrar Yılmaz

Kahramanmaraş Depremi Psikolojik Destek Çalışmaları içinde bulunarak Hatay'da 10 gün kaldı. Orada psikolojik araştırmalar yaptı, bölgeyi inceledi. Kahramanmaraş Deprem Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayıyla, EMDR Terapi yöntemi uyguladı.

Bir psikolog olarak orayı nasıl gözlemlediniz?

◾ Depremi ilk duyduğumda işe gidiyordum. Aslında o gün de çalıştım, o gün benim için gerçekten çok zordu. Sonrasında hemen gönüllü ağları açılmaya başlamıştı ve ben de başvurumu yapmıştım. Oraya gitmeden önce afet bölgesinde nasıl çalışılacağı ile ilgili saha eğitimi aldık. Benim gittiğim bölge, Hatay'ın Samandağ bölgesiydi, daha denize yakın bir yerdi. Uzman olarak gitmiştim. İlerleyen günlerde bireysel görüşmeler yaptık ama tabi ki ilk dönemde bir terapi gibi bir durum söz konusu olmadı. Psikolojik ilk yardım yapmaya çalıştık aslında. Psikolojik ilk yardım daha çok kişinin anlatmak istediği şeye sadece eşlik ettiğimiz bir yardım türü oluyor, o yüzden daha eşlikçi bir pozisyondaydık. Yardımlaşma çok hat safhadaydı. Demografi çalışması için bütün konteynerları gezdik ve sürekli bir kahve, çay ikramı yapıldı bize. Orada hissettiğim duygu, tarif edemediğim bir duygu.

Çocuklarla zaman geçirdiniz mi?

◾ Evet, çocuklarla oyun grupları yaptık, yakan top oynuyorduk, resim yapma saatleri yapıyorduk. Özellikle oyun saatleri çok önemliydi çünkü çocuklar kendilerini oyunla ifade ederler. Çocuklardan bir tanesi şöyle demişti; "Ben tsunamiden de çok korkuyorum ama bir yandan da canavardan da çok korkuyorum…" Hala eskiden gelen korkuları devam ederken yeni bir korkunun da eklenmesi ve bununla ilgili bir müdahale edemiyor olmak bizim için çok zordu.