10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?
"Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, kendi dünyası içinde bir şiir dili kurdu ve bunu çok iyi kullandı. Akif İnan'ın dediği gibi "anadan doğma şair"di. Kendisinden sonra gelecek genç şairlere, ders alınacak çok şey bıraktı.
Giriş Tarihi: 06.06.2020
23:53
Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
13:40
Edebiyat dersinden bütünlemeye kaldı
🔹 Hakimlik görevinde bulunan Niyazi Bey ile Şerife Hanımın oğlu olarak
1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Niyazi Bey'in görevi nedeniyle Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta tamamladı.
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Lise öğrenimine Ankara'da devam eden Zarifoğlu, son sınıfta edebiyat ve matematik dersinden bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini ancak 1961 yılında bitirebildi.
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Cahit Zarifoğlu'ndan 1 kelime 1 cümle
Hayata dair her şeyi annesi ve anneannesinden öğrendi
🔹 Kahramanmaraş'a dönerek kısa bir süre
vekil öğretmenlik yapan Zarifoğlu bir gazetede çalışmaya başladı. Başarılı edebiyatçının ilk şiirleriyle denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı.
🔹 Şair, okuma-yazmayı, resim yapmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı, okula başlamadan önce, annesi Maraşlı Evliyazadelerden Şerife Hanım ile anneannesi ve mahalle hocalarından öğrendi.
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🔹 Lise yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde olan
Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı.
🔹 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'la Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde sürdü.
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Güreş ve uçma tutkusu olan bir şairdi
🔹 Daha sonra
"Yedi Güzel Adam" olarak da hatırlanacak olan aynı arkadaş grubu, 1956-1959 arasında "Yenilik", "Yeni Ufuklar", "Seçilmiş Hikayeler", "Türk Sanatı", "Varlık", "Yeditepe", "Dost", "Pazar Postası" gibi yayınlarda yer alarak, "Maraş'ın Sesi" gazetesinin sanat sayfasında yazı ve eleştiriler kaleme aldı.
🔹 Lise öğrencisiyken
bir süre güreşle meşgul olan ve son sınıfı uçma tutkusuyla okuyan Zarifoğlu, 1958 yılında katılmaya hak kazandığı bir planör kursuna, annesinin izin vermemesi üzerine gizlice katıldı.
🔹 Yaz boyunca kurs görerek, "Türk Hava Kurumu Türkkuşu / Milli Model Uçak (B) Sertifikası" alan şair, jet pilotu olmak istediyse de kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na giremedi.
🔹 Çıkmasına ön ayak olduğu "İnkılap" gazetesinde yaptığı haberlerin yanı sıra günlük yazılar yazan ve sanat sayfası hazırlayan Zarifoğlu'nun bu sayfalardaki yazıları, 1980'de çıkan "
Yaşamak" kitabında topladığı günlüklerinin ilk örnekleri oldu.
🔹 Zarifoğlu, 1961'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi, uzun süren öğrenciliğin ardından 1971'de mezun oldu.
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