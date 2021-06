Cahit Zarifoğlu'ndan 1 kelime 1 cümle

Sözlerini bazen öyle hissediyoruz ki kalbimizin içine içine işliyor sanki… Bazen de hiç anlamıyoruz kayboluyoruz birden… Eğer resim çiziyor olsaydı tek renkle rengarenk resimler yapan bir ressam olurdu Cahit Zarifoğlu. O her zaman her şiirinin her cümlesi üzerine uzun uzun düşündürdü. Yedi Güzel Adam'ın zarif şairini ölüm yıl dönümünde 20 etkileyici alıntısı ile özlemle anıyoruz.