Kars’ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

Kars ili Sarıkamış ilçesine bağlı Handere köyü, 2 bin 368 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek ve en zorlu kış şartlarına maruz kalan yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 hanenin yaşam mücadelesi verdiği bu dağ köyü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karın ilk düştüğü ve bahar aylarının sonlarına kadar kalıcı olduğu yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son 4 gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen şiddetli tipi, köy halkını ağır bir sınavdan geçiriyor. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması, köyü adeta beyaz bir hapishaneye çevirdi ve günlük yaşam tamamen karla mücadeleye odaklandı.

Köyde sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara, kış mevsiminin ne kadar acımasız olabileceğinin somut bir kanıtı niteliğinde. Evlerin kapıları kar nedeniyle açılmıyor, araçlar tamamen görünmez hale gelmiş durumda, samanlıkların ve ahırların çatıları çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Köylüler, her yeni güne karla mücadele ederek başlıyor ve bu zorlu çalışma akşam karanlığına kadar devam ediyor. Özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan aileler için durum çok daha kritik boyutlara ulaşmış durumda. Ahırlara ulaşabilmek, hayvanları besleyebilmek, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sağlık kontrollerini yapabilmek için saatlerce kar küremek zorunda kalıyorlar. Bu fiziksel olarak son derece yorucu işler, özellikle yaşlı köy nüfusu için ciddi sağlık riskleri de beraberinde getiriyor. Soğuk hava ve yoğun fiziksel aktivite kombinasyonu, kalp ve solunum sistemi hastalıkları açısından tehlike oluşturuyor.

Köyde çiftçilik yapan Yavuz Selim Ay'ın anlattıkları, Handere'deki yaşam mücadelesinin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ay, köylerinin yüksek rakımı nedeniyle her kış yoğun kar yağışı yaşadıklarını ancak bu yılın özellikle zorlu geçtiğini vurguluyor. "Köyümüz rakım itibarıyla yüksek bir yer. Kış aylarında çok fazla kar yağıyor. Bu yıl 1,5 metreye yakın kar yağdı. Her sabah kalkıyoruz, arabamızın, evlerimizin yollarını açıyoruz, hayvanların otunu, samanını hazırlıyoruz" diyen Ay, günlük rutinlerinin tamamen hayatta kalma ve temel ihtiyaçları karşılama mücadelesine dönüştüğünü anlatıyor. İsrafil Baki'nin ifadeleri de durumun ciddiyetini pekiştiriyor: "Günlerim kar küremeyle geçiyor. Kış ağır geçiyor. En erken köyümüze kar yağar, en geç kalkar." Her iki köylü de, zorlu şartlara rağmen inançlarını ve umutlarını koruyorlar. "Allah yardım etsin, bugünler de geçer inşallah hayırlısı" ve "İyi olur sonu, hayırlısı olsun" sözleri, köy halkının dayanıklılığını ve gelecek günlere dair iyimserliğini yansıtıyor.

Yerel yönetimler, kriz yönetim ekipleri ve meteoroloji yetkilileri, Handere köyündeki durumu yakından izliyor ve gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Sarıkamış Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana yolları açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışıyor ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yollar kısa sürede tekrar kapanıyor. Köy yollarına ulaşım ise neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. AFAD ekipleri, acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı bekliyor ve gerektiğinde hava şartlarının izin vermesi halinde müdahale edebilecek ekipleri konuşlandırmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kar yağışının önümüzdeki hafta içinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor ve sıcaklıkların gece saatlerinde eksi 20-25 derecelere kadar düşeceği öngörülüyor. İklim bilimciler ve meteoroloji uzmanları, küresel iklim değişikliğine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu kış mevsiminin son 20 yılın en sert kışlarından biri olabileceği konusunda hemfikir. Handere köyü sakinleri, nesiller boyu bu topraklarda yaşayan, doğanın zorlu şartlarına adapte olmuş, dayanıklı ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk olarak, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla bu zor günleri atlatmaya çalışıyor ve baharın müjdecisi ilk ılık günleri sabırla bekliyorlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.