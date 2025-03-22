Ramazan Rotaları: Fatih'teki camiler

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📍 FATİH HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ

➡ Ramazan rotasının Fatih'teki duraklarından biri Hırka-ı Şerif Camii...

🔸 Ramazan rotası Fatih'te bulunan bir diğer camilerden bir diğeri de Hırka-ı Şerif Camii'dir. Hırka-ı Şerif, 17. yüzyılda I. Ahmed'in emri ile Şükrüllah Üveysi tarafından İstanbul'a getirilmiştir.

🔸 Hırka-ı Şerif Camii, kesme taştan ve sekiz köşeye müstenit tek kubbeli bir yapıdır. Sekiz büyük, sekiz de yarım daire şeklinde 16 penceresi bulunur. Pencerelerin üzerlerindeki H. 1267 tarihli yazılar Mustafa İzzet Efendi'ye ait olduğu tahmin edilmekte.