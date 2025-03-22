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Ramazan Rotaları: Fatih'teki camiler

Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 09:32

Ramazan deyince akıllara gelen bazı şehir ve ilçeler var. Bunlardan biri de Fatih. Fatih'te birbirinden kıymetli ve tarihi pek çok eser bulunuyor. Fatih, Sultanahmet, Kalenderhane, Kariye, Ayasofya, Molla Zeyrek, Yeni Cami gibi yapılar, İslam aleminin göz bebeği Ramazan'ın ruhunu yansıtmakta. İşte, sizlere özel Fatih'in Ramazan rotalarını hazırladık.

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📍AYASOFYA CAMİİ

Ramazan rotamızın Fatih'teki ilk durağı, Ayasofya Camii...

🔸 Fatih sınırları içinde yer alan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmed tarafından bizzat vakfedilmiştir.

🔸 Ayasofya Camii, İstanbul fethinin sembolüdür. 1453'te kiliseden camiye çevrilen yapı; Medrese, hamam, imaret, türbeler, kütüphane, muvakkithane, sebiller, sıbyan mektebi ve şadırvan ile çevrili geniş bir komplekstir.

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📍BEYAZIT CAMİİ

Ramazan rotasının Fatih'teki duraklarından biri Beyazıt Camii...

🔸 Yine Fatih sınırları içinde yer alan Beyazıt Camii, Osmanlı klasik dönem mimarisinin erken dönem eserleri arasında bir yapıdır. İstanbul'da orijinalliğini koruyan en eski selatin cami haziresinde II. Bayezid'in mezarı bulunur.

🔸 Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmese de Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin veya Yakupşah bin Sultanşah tarafından yapıldığına dair görüşler mevcuttur.

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📍FATİH CAMİİ

Ramazan rotasının Fatih'teki duraklarından biri Fatih Camii...

🔸 İstanbul'un yedi tepesinden birine inşa edilen Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alır. II. Mehmed tarafından yaptırılan külliye içinde 16 adet medrese, darüşşifa, tabhane, imaret, kütüphane ve hamam bulunur.

🔸 Fatih Camii 1766 depreminde büyük oranda yıkılır fakat onarımdan geçer. 1999 Gölcük Depremi'nde zemininde kaymalar tespit edilmiş bunun üzerine de 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından zemin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Tabhane: Konukevi

İmaret: Aşevi

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📍FATİH HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ

Ramazan rotasının Fatih'teki duraklarından biri Hırka-ı Şerif Camii...

🔸 Ramazan rotası Fatih'te bulunan bir diğer camilerden bir diğeri de Hırka-ı Şerif Camii'dir. Hırka-ı Şerif, 17. yüzyılda I. Ahmed'in emri ile Şükrüllah Üveysi tarafından İstanbul'a getirilmiştir.

🔸 Hırka-ı Şerif Camii, kesme taştan ve sekiz köşeye müstenit tek kubbeli bir yapıdır. Sekiz büyük, sekiz de yarım daire şeklinde 16 penceresi bulunur. Pencerelerin üzerlerindeki H. 1267 tarihli yazılar Mustafa İzzet Efendi'ye ait olduğu tahmin edilmekte.

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📍KALENDERHANE CAMİİ

Ramazan rotasının Fatih'teki duraklarından biri Kalenderhane Camii...

🔸 İstanbul'da kiliseden camiye çevrilen yapılardan biridir. Yapı Fatih Sultan Mehmed zamanında camiye dönüştürülmüştür. İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Vezneciler semtinde yer almakta.

🔸 Üniversitelilerin de uğrak yeri olan bu caminin zamanında şadırvanlı bir avlusu bulunmaktaymış ancak bu kısmı günümüze kadar ulaşmamıştır.

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