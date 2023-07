Geçmişten günümüze kültürümüzde aşure

AŞURE GÜNÜ

🔸 Arapça bir kelime olan aşure, kaynaklarda "aşura" şeklinde yer alır. On sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiştir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Aşure günü ise Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in onuncu gününe denk gelir.

🔸 Aşure günü, Hz. Musa'nın (AS) Kızıldeniz'i yararak Firavun ile ordusunu sulara gömdüğü, Hz. Nuh'un (AS) gemisini Cûdi Dağı'nın üzerine demirlediği, Hz. Adem'in (AS) tövbesinin kabul edildiği ve İslam tarihi açısından önemli daha nice hadiselerin gerçekleştiği rivayet edilen zamandır. Ayrıca, Peygamber Efendimizin (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt mensubu onlarca insanın şehid edildiği Kerbela olayının gerçekleştiği gündür.

Aşure gününde gerçekleşen önemli olaylar