Aşure geleneğinin Osmanlı şiirine yansımaları
Yüzyıllar boyunca varlığını koruyarak günümüze kadar gelmiş olan aşure geleneği, Muharrem ayının en büyük nişanesidir. Aşure, toplumsal bağlarımızı düzenler ve güçlendirir. Komşularımız ve akrabalarımızla olan ilişkilerimizi olumlu yönde etkilediği gibi dostluk ve barışa da önayak olur. Aynı zamanda edebiyatımıza da tesir eden aşure geleneğimizin, Divan edebiyatında bulunan en müstesna örneklerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2022
11:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
11:35
Aşure kelimesinin kökeni
🔸 Aşurenin kelime kökeni hakkında
iki yaygın görüş vardır. Bunlardan birincisi, Arapça anlamına gelen " onuncu gün kökünden türediğidir. aşr" İkinci görüş ise " kökünden türeyen ışr" anlamına gelen develerin güdülmesi Arapça kökenli bir sözcük olduğu görüşüdür.
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Muharrem ayın onuncu gününde önemli olayların vuku bulmasından ötürü, birinci anlam daha çok kabul görmüştür.
Acının şiire dökülmüş hali: Muharremiyye
Aşure günü olayları
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Aşure geleneğinin ortaya çıkmasında çeşitli görüşler hakimdir. Nuh tufanından geriye kalan bakliyatların pişirilmesinden oluşan bir tatlının adı olmasından dolayı bu geleneğinin başladığı söylenir. Kurtuluş gününün bir simgesi olarak görülür ve her sene muharrem ayında bu geleneğe ara verilmeden devam edilir.
Hz. İbrahim'den beri de düzenli olarak tutulan oruç, muharrem ayının habercisidir.
Nuh tufanı:
Hz. İbrahim:
Muharrem ayı ile ilgili ayet ve hadisler
🔸 Osmanlı belgelerinde
"aşura" şeklinde telaffuz edilen aşure, Osmanlı mutfağında helvacıbaşılar tarafından, Muharrem ayı haricinde şölenlerde ve vefat eden sultanların defin işlemi ardından da yapılırdı.
En kolay ve güzel aşure nasıl yapılır?
Demdür Yakînî mâh-ı muharremde ağla kan Gark eyle lâle-veş dem-i 'âşûrdan beden
Ey Yakînî! Muharrem ayında kan ağlamanın zamanıdır. Bedenini aşure gününde lale gibi kana gark et.
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Yakînî Dîvânı
Yeni bir hicrî yılın ilk gününde..
Hasan Hilmî muharremdir pişir 'âşûre-i 'aşkı 'İbâdetle olur mâtem hayâtım yâ Resûla'llâh
Hasan Hilmî! Muharrem ayıdır aşk aşuresini pişir. Ey Resulallah! Benim hayatım yas ibadetiyle geçer.
📌 Hasan Hilmî Edirnevî Dîvânı
Acının şiire dökülmüş hali: Muharremiyye