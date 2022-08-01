Aşure geleneğinin Osmanlı şiirine yansımaları

Aşure günü olayları

🔸 Aşure geleneğinin ortaya çıkmasında çeşitli görüşler hakimdir. Nuh tufanından geriye kalan bakliyatların pişirilmesinden oluşan bir tatlının adı olmasından dolayı bu geleneğinin başladığı söylenir. Kurtuluş gününün bir simgesi olarak görülür ve her sene muharrem ayında bu geleneğe ara verilmeden devam edilir.

Hz. İbrahim'den beri de düzenli olarak tutulan oruç, muharrem ayının habercisidir.

Nuh tufanı:

Hz. İbrahim:

Muharrem ayı ile ilgili ayet ve hadisler