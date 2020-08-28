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En kolay ve güzel ... Aşure nasıl yapılır?

Yayınlanma Tarihi: 28.08.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 20:28
En kolay ve güzel aşure tarifi... Aşure nasıl yapılır?

kolay gibi görünse de içeriğindeki pek çok malzemenin zenginliğinden ve pişme süreleri bakımından oldukça emek isteyen mübarek gün tatlısıdır. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında yapılan aşure, evlere bereket getirir. İçeriğindeki zengin malzemeler ile sağlık açısından da büyük fayda sağlamaktadır. Peki, en lezzetli aşure nasıl yapılır? Kolay ve güzel aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir?

AŞURE GÜNÜ 2020'DE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü için geri sayım başladı. Aşure günü, Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilecek. Kısaca aşure günü 2020 senesinde 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.

AŞURE NE ZAMAN YAPILIR 2020?

Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başlayacak. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi arttıracak.

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AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayı, İslamiyet'te en önemli dört aydan biridir. Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü peygamber tarihi bakımdan pek çok önemli olayların olduğu gün olarak da anılmaktadır. Aşure gününde Hz. Nuh'un kendisine bağlı olan kavmiyle birlikte tufanı aşarak Cudi dağına vardıkları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yararak firavunun gazabından kurtulduğu ve Hz. Yunus'un yunus balığının karnından çıkarak kurtulması aşure gününde gerçekleştiğinden dolayı aşure günü farklı dinlerce de kıymetli görülmektedir.


AŞURE TARİFİ

Aşure malzemeleri:

8 Kişilik - Pişirme: 30 dakika - Zorluk Derecesi: Orta

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarımşar su bardağı nohut ve kuru fasulye

14 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1'er su bardağı doğranmış kuru kayısı ve kuru incir

1 su bardağı kuru üzüm

4 çorba kaşığı kuş üzümü

**
Üzerine: Nar taneleri

Kıyılmış antep fıstığı

Tarçın

AŞURE YAPILIŞI

Aşurelik buğday, nohut ve kuru fasulyeyi akşamdan ayrı ayrı kaplarda ıslatın.

Ertesi gün buğdayın suyunu süzüp, üzerine su ekleyin ve ocağa oturtun.

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaplarda haşlayın.

Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplarda ıslatın.

Aşurelik buğday yumuşayınca üzerine toz şeker, nohut, kuru fasulye, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve kuş üzümü ekleyin.

Birlikte yaklaşık yarım saat kaynatın. Üzerine nar tanesi, kıyılmış antep fıstığı ve tarçın serperek soğuk ya da sıcak servis yapın.

Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

AŞURE YAPILIŞININ PÜF NOKTALARI

Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.

Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.

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SARAY AŞURESİ

MALZEMELER

10 Kişilik - Zorluk Derecesi: Zor

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

10 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

150 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı

100 gram tatlı badem

1 tatlı kaşığı tuz

100 gram kuru üzüm

50 gram kuş üzümü

50 gram dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı gül suyu

Süslemek için:

Nar taneleri

Fındık

Kuş üzümü

Badem

Antepfıstığı


YAPILIŞI

Buğday, kuru fasulye ve nohudu geceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı, suyuyla birlikte geniş bir tencereye alın.

Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Kuru incir ve kuru kayısıları küp doğrayıp ılık suda yumuşatın. Bademleri sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp kabuklarını soyun.

Buğdaylar çatlamaya başladığında, içinden 1 kepçe alıp robotta macun haline gelene kadar çekin.

Daha sonra karıştırarak tencereye ekleyin. Tuzu ilave edin. Nohut, kuru fasulye ve toz şekeri aşureye ekleyin.

Ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, badem ve dolmalık fıstıkları ekleyin.

10 dakika daha pişirin. Nişastayı gül suyu ile açtıktan sonra aşureye ekleyip bir iki taşım kaynatın.

Ocaktan alıp 25-30 dakika dinlendirdikten sonra kaselere paylaştırın.

Üzerini nar taneleri, fındık, kuş üzümü, badem, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

Kaynak: Sofra Dergisi

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