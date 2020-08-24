Muharrem ayı çekilecek tesbihler ve zikirler...
Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Mübarek aylarda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler bu tarihlerde bol bol dua eder ve tesbih çeker. Peki, Muharrem ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Muharrem ayında hangi tesbihler çekilir? Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler…
Giriş Tarihi: 24.08.2020
14:21
Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
16:33
➡Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Mübarek aylarda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler bu tarihlerde bol bol dua eder ve tesbih çeker. Peki, Muharrem ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Muharrem ayında hangi tesbihler çekilir? Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler…
✅Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İhlas okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borcu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.
"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
✅Muharrem ayında her birinin başında
Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;
"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
derse; dünyada bela görmez. Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."
✅Muharrem ayının;
1.gün 100 defa Estağfirullah
2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber
3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.
4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir
5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).
Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.
6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım
7. Gün 100 defa İhlâs suresi
8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).
✅41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim
✅33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
✅66 defa İhlâs suresi okunur.