Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?

Muharrem orucu nasıl tutulur konusu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam kültürü için oldukça önemli olan Muharrem ayı, Diyanet'in belirlediği takvime göre 20 Ağustos 2020 Perşembe günü itibariyle başlıyor. Muharrem orucunun tutulduğu, Aşure günü olarak idrak edilen, bereket ve hayır niyazıyla duaların semaya yükseldiği gün de Muharrem ayı içinde bulunuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği bu mübarek ayda oruç tutmuş, müminlere de oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.