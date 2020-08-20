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Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?

Muharrem orucu nasıl tutulur sorusu merak edilen konuların başında geliyor. Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Muharrem ayında, Peygamber Efendimiz oruç tutulmasını buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir. Peki, Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün tutulur? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu farz mı?

Giriş Tarihi: 20.08.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:01
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MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?
MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem orucu nasıl tutulur konusu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam kültürü için oldukça önemli olan Muharrem ayı, Diyanet'in belirlediği takvime göre 20 Ağustos 2020 Perşembe günü itibariyle başlıyor. Muharrem orucunun tutulduğu, Aşure günü olarak idrak edilen, bereket ve hayır niyazıyla duaların semaya yükseldiği gün de Muharrem ayı içinde bulunuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği bu mübarek ayda oruç tutmuş, müminlere de oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.

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MUHARREM ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?
MUHARREM ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Muharrem orucu hangi gün tutulur sorusu sık soruluyor. Muharrem orucu, Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü tutulan bir oruçtur. Aşure günü olarak da bilinen 10 Muharrem günü oruç tutmak Peygamberimizin sünnetidir. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ramazan'dan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu söylemiştir.

Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur?

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Peygamberimiz, Müslüman âlemine Muharrem ayının 9. ve 10. veya 10 ve 11. günlerinde oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Çünkü Yahudileri taklit etme anlamına gelebilir ve bu nedenle mekruh sayılmış; Peygamber Efendimiz müminlere 10. günün orucunu, önceki ya da sonraki gün oruç tutarak bağlamalarını tavsiye etmiştir.

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MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem orucunun ne zaman tutulacağı da merak konusu. Diyanet'in belirlediği takvime göre Muharrem ayı, bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü başlıyor. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen ve oruç tutulan Aşure günü ise 29 Ağustos 2020 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar...

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Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde Muharrem orucunu tutmak isteyen Müslümanların, 28 Ağustos Perşembe - 29 Ağustos Cuma gününü veya 29 Ağustos Cuma - 30 Ağustos Cumartesi gününü oruçlu olarak geçirmeleri gerekiyor. Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruh olduğu için önceki ya da sonraki gün de oruç tutulması tavsiye ediliyor.

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