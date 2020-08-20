Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nasıl tutulur sorusu merak edilen konuların başında geliyor. Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Muharrem ayında, Peygamber Efendimiz oruç tutulmasını buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir. Peki, Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün tutulur? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu farz mı?
Giriş Tarihi: 20.08.2020
08:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
11:01