Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur?

Muharrem ayının önemi merak edilen konulardan biri. Muharrem ayı, İslam dininde haram sayılan dört aydan biridir. Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır. Muharrem ayı, İslam tarihinin kırılma noktası sayılan pek çok olayın gerçekleştiği ay olması bakımından önemlidir. Hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı, Müslümanlar için mübarek bir aydır. Bu yıl, 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Muharrem ayının başlangıcı olarak idrak edilecek. Peki, Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur? Muharrem ayı neden önemli? Aşure günü ne oldu?