Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur?
Muharrem ayının önemi merak edilen konulardan biri. Muharrem ayı, İslam dininde haram sayılan dört aydan biridir. Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır. Muharrem ayı, İslam tarihinin kırılma noktası sayılan pek çok olayın gerçekleştiği ay olması bakımından önemlidir. Hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı, Müslümanlar için mübarek bir aydır. Bu yıl, 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Muharrem ayının başlangıcı olarak idrak edilecek. Peki, Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur? Muharrem ayı neden önemli? Aşure günü ne oldu?
Giriş Tarihi: 19.08.2020
20:35
MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Muharrem ayının önemi, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olması bakımından önemlidir. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan Muharrem ayı, savaşmanın haram kılındığı dört haram aydan biridir. Peygamber Efendimiz, Muharrem ayını
"Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir ve Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. Müslümanlara bu ayın 9-10 ya da 10-11'inci gününde oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.
MUHARREM AYINDA NE OLMUŞTUR?
Muharrem ayında ne olmuştur sorusu sık soruluyor. Muharrem ayının ilk günü hicri yılın ilk günüdür. İslam dünyası için dönüm noktası sayılan Hicret hadisesi, Muharrem ayının ilk gününde gerçekleşmiştir. Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin bollaştığı bir aydır. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure günüdür. Mübarek ve bereketli bir gündür. Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Kerbelâ'da şehid edilmesi üzerine muharrem ayı başka bir anlam kazanmış, bir matem günü olmuştur.
MUHARREM AYI: HİCRİ TAKVİMİN BAŞLANGICI
Hz. Ömer'in halifeliği döneminde, Müslümanlar arasında önem atfedilen bir gün olan Hicret'in gerçekleştiği gün, hicri yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Müslümanların ortak bir takvim kullanması ihtiyacından kaynaklı olarak Hicri takvime geçilmiştir.
Muharrem ayı namazı nasıl kılınır?
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Peygamber Efendimizin
"Allah'ın ayı" diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1441 hicri yılından, 1442 hicri yılına girilmiş olacak.
Muharrem ayının faziletleri nelerdir?
2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi ihya edilecek.
Muharrem ayı, Cenab-ı Allah'ın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Fil Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı...