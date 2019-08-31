Muharrem ayının faziletleri nelerdir?
Bugün, Hicret'in üzerinden geçen 1442 yılı geride bırakıp yeni bir yıla girdiğimiz ilk gün. Hicri yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayını Peygamber Efendimiz "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş; "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmuştu. Peki, Muharrem 1442'yi yaşadığımız bugünden itibaren bu ay içinde yapmamız gereken ibadetler neler? Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayını nasıl ihya etmeliyiz? Muharrem ayında okunacak dualar neler? Muharrem ayına dair merak edilenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 31.08.2019
14:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
09:22
MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEREDEN GELMEKTEDİR?
📌Bugün, Hicret'in üzerinden geçen 1441 yılı geride bırakıp yeni bir yıla girdiğimiz ilk gün. Hicri yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayını Peygamber Efendimiz "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş; "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmuştu.
Peki, Muharrem 1441'i yaşadığımız bugünden itibaren bu ay içinde yapmamız gereken ibadetler neler? Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayını nasıl ihya etmeliyiz? Muharrem ayında okunacak dualar neler? Muharrem ayına dair merak edilenleri sizler için derledik.
Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar...
📌Câhiliye döneminde Araplar, Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil'e dayandırdıkları anlayış üzere, yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak da bu aylarda savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. İşte ayette geçen "
bunlardan dördü haram aylardır." ifadesi, Araplar tarafından saygı duydukları ve hürmet ettikleri bu aylara işaret etmektedir. "El-eşhürü'l-hurum" olarak da anılan ve Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarından oluşan bu aylar, onlar tarafından öteden beri saygı duyulan aylar idi.
📌İşte Muharrem ayı da hac ibadetinin ifa edildiği ay olan Zilhicce'den sonra gelen ve aynı zamanda kamerî takvimde ilk ay olarak da kabul edilen bir aydır.
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Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizin şöyle buyurduğunu görmekteyiz: Bu ayın faziletine dair (Müslim, Sıyâm, 202-203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6) "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."
Muharrem ayının, Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmesi, ona ayrı bir farklılık ve ayrıcalık kazandırmaktadır.
olarak bilinen Muharrem ayı, "Şehrullahi'l-Muharrem" İlahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.
📌Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır. Hicri takvimde geçen ay isimler şöyledir; Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazân, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?
📌Muharrem ayı Müslümanlar için dînî, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.
📌Hicret, Aşure ve Kerbelâ, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dînî-kültürel alt kimliğe ya da mezhebî ve meşrebî yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.
Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur?
Bu elim olay, Allah'a ve O'nun Rasulü'ne iman eden, yüreğinde Ehl-i Beyt sevgisi taşıyan bütün mü'minleri derinden yaralamış, kalplerimizi incitmiş; o günden bugüne bölgesi, kültürü, mezheb ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara gark etmiştir. Hz. Hüseyin, bütün mü'minlerin gönlünde taht kurarken, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler tarih karşısında ve vicdanlarda hep mahkûm edilmiştir.
📌Bugün, Kerbelâ'nın acısını yüreklerinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görev, Kerbelâ'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan dersler çıkarmaktır. Asla tarihin acılarından yeni acılar üretmek ve hüzünleri yeni hazanlara dönüştürmek değildir.
Kerbelâ, bütün Müslümanların kalplerini birleştirerek tek bir vicdana dönüştürmelidir.
MUHARREM AYININ ÜÇ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ
1. Birincisi oruç tumak ve önemi,
2. Hicrî takvimin başlangıcı olması,
3. Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir.