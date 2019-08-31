Muharrem ayının faziletleri nelerdir?

📌Bugün, Hicret'in üzerinden geçen 1441 yılı geride bırakıp yeni bir yıla girdiğimiz ilk gün. Hicri yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayını Peygamber Efendimiz "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş; "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmuştu. Peki, Muharrem 1441'i yaşadığımız bugünden itibaren bu ay içinde yapmamız gereken ibadetler neler? Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayını nasıl ihya etmeliyiz? Muharrem ayında okunacak dualar neler? Muharrem ayına dair merak edilenleri sizler için derledik.

Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar...

📌Câhiliye döneminde Araplar, Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil'e dayandırdıkları anlayış üzere, yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak da bu aylarda savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. İşte ayette geçen "bunlardan dördü haram aylardır." ifadesi, Araplar tarafından saygı duydukları ve hürmet ettikleri bu aylara işaret etmektedir. "El-eşhürü'l-hurum" olarak da anılan ve Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarından oluşan bu aylar, onlar tarafından öteden beri saygı duyulan aylar idi.

📌İşte Muharrem ayı da hac ibadetinin ifa edildiği ay olan Zilhicce'den sonra gelen ve aynı zamanda kamerî takvimde ilk ay olarak da kabul edilen bir aydır.

📌 Bu ayın faziletine dair Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizin şöyle buyurduğunu görmekteyiz: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)