Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar...

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek günde ibadetler yapılıp bolca dua edilecek. Diyanet takvimine göre 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak kabul edilecek. Peki, Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir? Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dualar neler? Muharrem ayında oruç tutulur mu? Hicri Yılbaşı 2020 Muharrem ve aşure ayı hangi gün ne zaman başlıyor? Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve okunacak duaları haberimizde bulabilirsiniz.

📌Bu önemli ayın ilk gecesi niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır. Bu mübarek ayın 10. günü ise aşure günüdür.

Muharrem ayının faziletleri