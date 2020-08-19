Muharrem ayı namazı var mı? Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı diyanet...
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, Müslüman alemi için fazileti bol gün ve gecelerden biridir. Efendimiz bu ayı "Allah'ın ayı" olarak nitelemiştir. Haram aylar içerisinde yer aldığı için, bu süreçte savaşmak haram olarak kabul edilmiştir. Bu gecenin faziletine nail olabilmek adına müminlerin zihinlerini Muharrem ayı namazı var mı? gibi sorular meşgul etmektedir. Peki, Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı hakkında diyanet neler söylemektedir? İşte Muharrem ayı namazı ve duası…
Giriş Tarihi: 19.08.2020
17:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
17:18
MUHARREM AYI NAMAZI NEDİR?
📌Muharrem, hicrî yılın
ilk ayıdır. Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.
📌Bu ayın İslâm'dan öncesi
Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) veya Arab-ı âribe döneminde mü'temir ve mûcib diye adlandırıldığı rivayet edilir. İslâm'dan önce muharrem ayına "saferü'l-evvel" denirdi.
Muharrem ayının faziletleri nelerdir?
📌Kur'ân-ı Kerîm'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın
haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir.
📌Resûl-i Ekrem haram ayları
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. Resûl-i Ekrem, muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir. Bu sebeple Muharrem ayında yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI?
📌Dinin temeli olan namaz, her vakit olduğu gibi mübarek gün ve gecelerde de Müminlerin Allah'ın huzuruna çıkmasına vesiledir. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur.
📌Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.
📌Muharrem ayına özel nafile bir namaz olmasa da Diyanet; mübarek gün ve geceler için kaza namazları olanların öncelikle
kaza namazlarını kılmalarının uygun olacağını bildirmiştir.
MUHARREM AYI NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:
"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
Muharrem ayı orucu nedir?
Bu gecede
tesbih namazı kılmak çok faziletlidir.
MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK TESBİH NAMAZI
Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır:
"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."
Tesbih namazında şunlar okunur:
1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek) 3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî... 4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf. Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.
MUHARREM AYININ 1’İ İLE 10’U ARASINDA KILINACAK NAMAZ
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere,
2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.
Namaza şöyle niyet edilir:
"Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."
1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf. 2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf. 3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf. 4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf. 5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf. 6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir.