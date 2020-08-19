Muharrem ayı namazı var mı? Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı diyanet...

📌Dinin temeli olan namaz, her vakit olduğu gibi mübarek gün ve gecelerde de Müminlerin Allah'ın huzuruna çıkmasına vesiledir. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur.

📌Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.