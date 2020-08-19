2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı nedir, hangi gün?
2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı nedir, hangi gün?
Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, içinde birçok mesaj barındıran önemli aylardan biridir. Muharrem aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Hicret bu ayda gerçekleşmiş, Aşure yine bu ayda idrak edilmiştir. Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Hz. Peygamber (sav) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi ne zaman? Muharrem ayı nedir, hangi gün? Muharrem ayı ne zaman giriyor?
Giriş Tarihi: 19.08.2020
21:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
21:55