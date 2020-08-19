2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı nedir, hangi gün?

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, içinde birçok mesaj barındıran önemli aylardan biridir. Muharrem aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Hicret bu ayda gerçekleşmiş, Aşure yine bu ayda idrak edilmiştir. Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Hz. Peygamber (sav) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi ne zaman? Muharrem ayı nedir, hangi gün?

📌Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir.

📌İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir.

📌İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.

📌Hicret, Aşure ve Kerbela, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel alt kimliğe ya da mezhebi ve meşrebi yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.