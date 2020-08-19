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2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı nedir, hangi gün?

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, içinde birçok mesaj barındıran önemli aylardan biridir. Muharrem aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Hicret bu ayda gerçekleşmiş, Aşure yine bu ayda idrak edilmiştir. Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Hz. Peygamber (sav) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi ne zaman? Muharrem ayı nedir, hangi gün? Muharrem ayı ne zaman giriyor?

Giriş Tarihi: 19.08.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 21:55
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Muharrem ayı nedir?
Muharrem ayı nedir?

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, içinde birçok mesaj barındıran önemli aylardan biridir. Muharrem aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Hicret bu ayda gerçekleşmiş, Aşure yine bu ayda idrak edilmiştir. Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Hz. Peygamber (sav) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi ne zaman? Muharrem ayı nedir, hangi gün?

📌Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir.

📌İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir.

📌İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.

📌Hicret, Aşure ve Kerbela, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel alt kimliğe ya da mezhebi ve meşrebi yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.

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Muharrem ayı ne zaman giriyor?
Muharrem ayı ne zaman giriyor?

📌 Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul görülen Muharrem ayı Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Diyanet takvimine göre 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

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2020 Aşure günü ne zaman?
2020 Aşure günü ne zaman?

📌 İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek.

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Aşure günü nedir?
Aşure günü nedir?

📌 Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

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Aşure günü anlam ve önemi
Aşure günü anlam ve önemi

📌Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem Arapça bir kelimedir. Kelime kökü olarak 'haram'dan türemiş bir kelimedir. Sözcük karşılığı ise; haram olan, yasaklanan anlamına gelmektedir. Aşure Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir.

Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında ne olmuştur?

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