Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

Kur'ân-ı Kerîm'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir. Efendimiz Resûl-i Ekrem haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır.

Muharrem ayının faziletine dair pek çok hadis-i şerif mevcuttur. Peygamber Efendimiz, Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir ve Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. İşte Muharrem ayı ile ilgili ayet ve hadisler...