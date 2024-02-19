Dünyada En Çok Ziyaret Edilen Camiler

💠 İslam dininin en kutsal mabedi olarak kabul edilen Mescid-i Haram, her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de on beş farklı yerde geçen Mescid-i Haram tabiriyle, Kabe'yi kuşatan, Mekke veya Mekke haremi kastedilmektedir.

💠 Kabe'yi çevreleyen bu cami, dünyanın en büyük camisidir ve dünyanın en büyük avlusuna sahiptir. Geniş avlusu nedeniyle 150.000'den fazla kişiye aynı anda ibadet imkanı sunmaktadır.