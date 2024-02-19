Dünyada En Çok Ziyaret Edilen Camiler
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, tarih boyunca mabedlerini çeşitli coğrafi bölgelere inşa etmişlerdir. Kimi camiler dağların zirvelerine, kimi göl kenarlarına, kimi ise dünyanın en kuzeyine kadar uzanan noktalara yerleştirilmiştir. Bazı camiler, mimari yapıları, büyüklükleri, kapasiteleri ve tarihi önemleri nedeniyle diğerlerinden daha fazla dikkat çekmektedir. İşte sizler için dünyanın en çok ziyaret edilen camileri listesi.
Giriş Tarihi: 19.02.2024
08:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
08:59
Mescid-i Haram (Mekke, Suudi Arabistan)
💠 İslam dininin
en kutsal mabedi olarak kabul edilen Mescid-i Haram, her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de on beş farklı yerde geçen Mescid-i Haram tabiriyle, Kabe'yi kuşatan, Mekke veya Mekke haremi kastedilmektedir.
💠 Kabe'yi çevreleyen bu cami,
dünyanın en büyük camisidir ve dünyanın en büyük avlusuna sahiptir. Geniş avlusu nedeniyle 150.000'den fazla kişiye aynı anda ibadet imkanı sunmaktadır.
💠 Hz. Peygamber (SAV) İslâmiyet'i
tebliğ için zaman zaman Mescid-i Harâm'ı kullanmış, yapılan baskılara rağmen Hacerülesved ile Rüknülyemânî arasında namaz kılmıştır. Hz. Ömer'in (RA) İslam'ı kabul etmesinden sonra Müslümanların Mescid-i Harâm'da açıkça namaz kılmaya başladıkları bildirilmektedir
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Osmanlı Devleti zamanında Mescid-i Haram mimari açıdan kesin şeklini ve II. Selim zamanında almıştır. 1576 yılında klasik dönem III. Murad Osmanlı mimari üslubuna göre düzenlenen Harem-i Şerif'in eski düz ahşap çatısı yerine çok sayıda mahruti kubbe inşa edilmiştir.
Mescid-i Nebevi (Medine, Suudi Arabistan)
💠 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) camisi olarak da bilinen Mescid-i Nebevi, İslam dünyasının ikinci en kutsal
cami olarak anılmaktadır. İbadethane Peygamber Efendimizin (SAV) mezarını çevreler.
💠 Hicretten sonra
Medine'de Peygamber Efendimiz (SAV) ve ashabı tarafından inşa edilmiştir. Üzerinden geçen 1400 yılda bölgeye hakim olan Müslüman devletler, Peygamberimizin (SAV) kabrinin de bulunduğu bu camiyi sürekli olarak muhafaza ederek genişletip güçlendirmiştir.
💠 Senenin her döneminde dünyanın
dört bir yanından ziyaretçinin uğrak noktası olan Mescid-i Nebevi, ibadethane özelliğinin yanında ilk devir İslam dünyasının idare merkezidir.
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Resulullah'ın (SAV) devlet yönetimini ve diğer toplumsal meseleleri buradan şekillendirmesi İslam toplumunda cami merkezli yaşantı anlayışını ortaya çıkarmıştır.
Sultanahmet Camii (İstanbul, Türkiye)
💠 Barındırdığı çiniler sebebiyle turistlerce
"Mavi Camii" olarak da bilinen Sultanahmet Camii, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biridir.
💠 Her yıl
milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen yapı, altı minaresi ve mavi çinileri ile görenleri kendisine hayran bırakan dünyaca ünlü bir camidir.