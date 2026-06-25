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Dursun Çiçek'in Kaleminden Akif Emre

Yayınlanma Tarihi: 25.06.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:52

Dursun Çiçek'in "Kalminden Tek ve Tenha Akif Emre" eserinden özenle seçilmiş alıntılar bu galeride bir araya geliyor. Mehmet Akif Emre'nin düşünce dünyasına ışık tutan bu özel derleme, onun fikirlerini ve edebi yaklaşımını yansıtıyor. Galeri, Akif Emre'nin kaleme aldığı metinlerden yapılan seçkiyle okuyucuya derin bir entelektüel yolculuk sunuyor. Her alıntı, düşünürün özgün bakış açısını ve Türk düşünce hayatındaki yerini gösteriyor.

1/20

Çünkü ona göre Müslümanca yaşamadan Müslümanca düşünemez ve İslam'ın hayat nizamını ve dünya tasavvurunu gösteremezdi. Akif emre bu anlamda bir duruş ve tavırdı. İnandığına inanan, inanmadığına inanmayan bir insandı. İnandıklarını bir ahlak üzere hayatında göstermeden o hususla ilgili asla yazmaz veya konuşmazdı. Dolayısıyla onun İslamcılığı duruşundan, karakterinden ve ahlakından ayrı ele alınamaz.

Dursun Çiçek

2/20

Onun İslamcılık anlayışı bir ötekileşmeye dayanmaz. İslamcılığı sırf kendi analizlerine ve kendi şahsına indirgemez. Aksine İslamcılığın bir döneme veya bir şahsa indirgenemeyeceğinin altını çizer.

Dursun Çiçek

3/20

Bu durum aslında İslam'ı ve İslami olanı sadece tarihte değil, aynı zamanda günümüzde coğrafyada da aradığının göstergesidir. Bence burası önemli bir nokta ve bildik İslamcılardan onu ayıran temel bir noktadır. İslam bugün canlıdır ve vardır. Bir nostaljiden ibaret değildir.

Dursun Çiçek

4/20

Onun İslamcılığı sırf zihinsel bir İslamcılık değil, aynı zamanda ferdi ve sosyal anlamda bir yaşama biçimiydi.

Dursun Çiçek

5/20

Derdi vardı Akif Emre'nin. İçinde yaşadığı dünyanın, ülkenin ve insanların düşünce karmaşasının farkındaydı ve bu anlamda kendisi bakımından en kuşatıcı kavram olan İslamcılık ekseninde geçmişini anlamaya çalışırken bugüne bir dil, yarına bir tasavvur oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü ona göre bugün anlaşabildiğimiz bir ortak dil yoksa ne geçmişi okuyup anlayabilir ne de gelecekle ilgili hayal kurabilirdik.

Dursun Çiçek

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