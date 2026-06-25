Dursun Çiçek'in Kaleminden Akif Emre

5 /20















⏺ Derdi vardı Akif Emre'nin. İçinde yaşadığı dünyanın, ülkenin ve insanların düşünce karmaşasının farkındaydı ve bu anlamda kendisi bakımından en kuşatıcı kavram olan İslamcılık ekseninde geçmişini anlamaya çalışırken bugüne bir dil, yarına bir tasavvur oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü ona göre bugün anlaşabildiğimiz bir ortak dil yoksa ne geçmişi okuyup anlayabilir ne de gelecekle ilgili hayal kurabilirdik.

Dursun Çiçek