Dursun Çiçek'in Kaleminden Akif Emre
Dursun Çiçek'in "Kalminden Tek ve Tenha Akif Emre" eserinden özenle seçilmiş alıntılar bu galeride bir araya geliyor. Mehmet Akif Emre'nin düşünce dünyasına ışık tutan bu özel derleme, onun fikirlerini ve edebi yaklaşımını yansıtıyor. Galeri, Akif Emre'nin kaleme aldığı metinlerden yapılan seçkiyle okuyucuya derin bir entelektüel yolculuk sunuyor. Her alıntı, düşünürün özgün bakış açısını ve Türk düşünce hayatındaki yerini gösteriyor.
⏺ Çünkü ona göre Müslümanca yaşamadan Müslümanca düşünemez ve İslam'ın hayat nizamını ve dünya tasavvurunu gösteremezdi. Akif emre bu anlamda bir duruş ve tavırdı. İnandığına inanan, inanmadığına inanmayan bir insandı. İnandıklarını bir ahlak üzere hayatında göstermeden o hususla ilgili asla yazmaz veya konuşmazdı. Dolayısıyla onun İslamcılığı duruşundan, karakterinden ve ahlakından ayrı ele alınamaz.
Dursun Çiçek
⏺ Derdi vardı Akif Emre'nin. İçinde yaşadığı dünyanın, ülkenin ve insanların düşünce karmaşasının farkındaydı ve bu anlamda kendisi bakımından en kuşatıcı kavram olan İslamcılık ekseninde geçmişini anlamaya çalışırken bugüne bir dil, yarına bir tasavvur oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü ona göre bugün anlaşabildiğimiz bir ortak dil yoksa ne geçmişi okuyup anlayabilir ne de gelecekle ilgili hayal kurabilirdik.
Dursun Çiçek