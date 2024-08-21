Hz. Ebubekir'in Halife olarak yerine tavsiyesi

Bazıları, Hz. Ebu Bekir'in bu mektubu yazdırırken, Ömer ismini zikretmeden kendinden geçtiğini, bunu gören Hz. Osman'ın, Ömer'in ismini yazarak mektuba devam ettiğini söylerler. Biraz sonra, Hz. Ebu Bekir kendine gelince, Hz. Osman'a:

«- Yazdıklarını bana bir oku.» demiştir. Mektup okunurken Ömer ismini duyunca, Ebu Bekir tekbir getirerek:

«- Bu baygınlığım sırasında, ruhumu teslim edeceğimden korkup, ihtilafa meydan vermemek için bunu yazdığını görüyorum. İslama ve Müslümanlara bu iyiliğinden dolayı Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Vallahi sen de bu işe Iayıksın» dedi. Sonra mektubu mühürleyerek Hz. Osman'a verdi. Ömer b. Hattab ve Useyd b. Said ile beraber Müslümanların kalabalık olduğu yere gonderdi. Hz. Osman, halka:

«- Bu mektupta yazılı olan şahsa biat edecek misiniz?» diye sorunca, halk: «- Evet! » dediler.