Balkanlar’da Fatih adına inşa edilen camiler

1 /14 Balkanlar'da Fatih Sultan Mehmet adına inşa edilen camiler















📌Fatih Sultan Mehmet, 1451'de tahta geçtikten sonra Osmanlı Devleti'ni küresel bir güce dönüştürmek amacıyla hem Anadolu'ya hem de Balkanlar'a çok sayıda sefer düzenledi.

📌Fetret Devri sonrasında Balkanlar'da sarsılan Osmanlı otoritesini yeniden kurmak için Sırbistan, Bosna, Arnavutluk ve Macaristan üzerine yürüyen Fatih, vefatına kadar günümüz Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan topraklarını kapsayan geniş bir coğrafyayı imparatorluğa kattı.

İmparatorluk Tahtında Entelektüel Bir Padişah: Fatih Sultan Mehmet