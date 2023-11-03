İmparatorluk Tahtında Entelektüel Bir Padişah: Fatih Sultan Mehmet
Osmanlı İmparatorluğu'nun çağ açan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek yeni bir dönemi başlatan ve sadece askeri zaferleriyle değil aynı zamanda entelektüel yönüyle de öne çıkan bir liderdi. Sultan II. Mehmet, eğitimi ve derin ilgisi sayesinde Osmanlı sultanları arasında özel bir konumdaydı. Onun bu kültürel mirası, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleyen bilgi ve entelektüel alanlardaki gücünü yansıtması bakımından son derece önemliydi. Sizler için Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel kişiliğini ve medeniyete katkılarını araştırdık.
Giriş Tarihi: 03.11.2023
11:13
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
14:00
🔸
Sultan II. Murad'ın dördüncü oğlu olan 2. Mehmed, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Annesi Hüma Hatun'dur.
🔸 Henüz çocuk yaşta babasının tahttan çekilmesiyle
12 yaşında 7. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştır.
🔸
1444-1446 ve 1451-1481 olmak üzere toplamda 32 yıllık hükümdarlık süren II. Mehmet, 3 Mayıs 1481'de, 49 yaşında vefat etti.
ADALETİN TİMSALİ: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
🔸 Fatih Sultan Mehmet,
entelektüel kişiliği ve eğitimiyle, Osmanlı sultanları arasında önemli bir yere sahiptir. Doğu'nun kadim bilgisi ve Batı'nın teknik bilgisiyle harmanlanan uzun bir eğitim dönemi bundaki en başat faktör olmuştur.
🔸 Babası
Sultan II. Murat'ın onu yetiştirme tarzı, Mehmet'in diğer Osmanlı sultanları arasında ayrıcalıklı bir yerde olmasını sağlayan önemli bir detay olmuştur. Sultan Mehmet, çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitim aldı ve Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi dönemin değerli hocalarından eğitim gördü.
🔸 Fatih Sultan Mehmet,
meraklı ve öğrenmeye istekli bir kişilikti. Hükümdar olduğunda bile yeni şeyler öğrenmeye devam etti.
🔸
İstanbul'un fethinden sonra Hristiyanlık ile alakalı sayısız el yazısı okuyup ve araştırma yapmasına rağmen Sultan Mehmet samimi bir Müslümandı ve dine bağlıydı. O, entelektüel bir çabanın kaygısıyla araştırmalarını yapardı. Aynı zamanda içki, kadınlar ve şatafatlı eğlenceden uzak bir yaşam tarzını benimsemiş bir padişahtı.
OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI
🔸 Fatih Sultan Mehmet'in yabancı diller konusundaki yetenekleri de dikkat çekiciydi.
Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Yunanca ve Sırpça gibi dilleri de mükemmel bir şekilde biliyordu. İtalyancayı anadili gibi konuştuğu ve okuyup yazabildiği bilinir.
🔸 Fetih sonrasında
Bizans İmparatorluğu'nun devamı olarak " Kayser-i Rum" unvanını aldı ve Ortodoks Kilisesi'nin merkezini koruyarak kontrol altında tuttu. Bu, onun dönemindeki önemli bir politika ve strateji dehasının bir unsuruydu.
🔸 Felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, kelâm, tarih, geometri ve matematik alanlarında büyük bir yetenek geliştirdi. İstanbul'un fethi sırasında özellikle geometri ve matematik alanındaki bilgilerini askeri stratejisiyle birleştirerek hamleler yapmıştır.
🔸 Fatih Sultan Mehmet, kitap okumayı çok severdi. Özellikle antik tarih alanına büyük bir ilgi duyardı ve
Jül Sezar, Büyük İskender gibi komutanların yaşamlarını inceleyerek onları her açıdan anlamaya çalışırdı.
ANADOLU'NUN KAPISINI TÜRKLERE AÇAN SAVAŞ: PASİNLER SAVAŞI