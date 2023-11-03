İmparatorluk Tahtında Entelektüel Bir Padişah: Fatih Sultan Mehmet

🔸 Fatih Sultan Mehmet'in yabancı diller konusundaki yetenekleri de dikkat çekiciydi. Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Yunanca ve Sırpça gibi dilleri de mükemmel bir şekilde biliyordu. İtalyancayı anadili gibi konuştuğu ve okuyup yazabildiği bilinir.

🔸 Fetih sonrasında Bizans İmparatorluğu'nun devamı olarak "Kayser-i Rum" unvanını aldı ve Ortodoks Kilisesi'nin merkezini koruyarak kontrol altında tuttu. Bu, onun dönemindeki önemli bir politika ve strateji dehasının bir unsuruydu.