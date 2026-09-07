Adaletin timsali: Kanuni Sultan Süleyman

5 /15 I. Viyana kuşatması















★ Sultan Süleyman'ın en büyük arzularından biri de Viyana fethiydi. Bu hedefte ordusunun başında Viyana önlerine kadar geldi ve şehri kuşattı. Kuşatma 11 gün sürdü ve olumsuz hava şartları nedeniyle şehri elinde tutamayacağını düşündüğü için kuşatmayı kaldırdı.

★ Viyana Kuşatması haberiyle tüm Avrupa korkuya kapılmış, Türklerin 120.000'e yakın askerle Avrupa'nın göbeğine yürümesi nedeniyle aralarındaki çekişmeleri bırakıp bir araya gelerek şehri savunmak için çalışmışlardır. Viyana Kalesi içine giren tüm halkın 2 ay yetecek kadar erzakla savunmaya geçmişlerdir. Sonuç itibariyle bu kuşatma başarı ile sonuçlanamamıştır.