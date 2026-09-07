Adaletin timsali: Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en önemli padişahlarından biri olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda devrinin en verimli entelektüellerindendi. "Muhteşem Süleyman" olarak da anılan padişah, 46 yıllık hükümdarlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na en parlak günlerini yaşattı. Kanunnameleri ile nam salan büyük sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlık dönemini sizler için inceledik. İşte, ölüm yıl dönümünde Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidar yılları...
★Kanuni Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası, 9'uncu Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan'dır.
★ Sultan, Hünername'ye göre adını, doğduğu saatlerde Kur'an'dan açılan sayfada geçen Hazreti Süleyman'dan aldı. Sultan Süleyman'ın çocukluk yılları babasının sancak beyi olduğu Trabzon'da geçti. Evliya Çelebi'ye göre Trabzon'da iken süt kardeşi Kadı Ömer Efendi'nin oğlu Yahya ile (Beşiktaşlı Yahya Efendi) birlikte bir Rum'dan kuyumculuk öğrendi.
★ Şehzadelik yıllarında iyi bir eğitim aldığı, kusursuz derecede Arapça ve Farsça öğrendiği anlaşılan Sultan Süleyman'ın Kefe sancak beyliği yaptığı dönem boyunca Tatar lehçesi de bilip konuştuğu tarihi vesikalardan anlaşılır.
★ Şehzade Süleyman babası Yavuz Sultan Selim'in 1513'te tahta çıkmasıyla birlikte tek taht varisi sıfatıyla sancakbeyi olarak Manisa'ya gönderildi.
★ Babası Yavuz Sultan Selim'in vefatı sonrasında 30 Eylül 1520'de İstanbul'a gelerek tahtta geçti. Kanuni Sultan Süleyman, Batı'ya karşı gaza siyasetini yeniden canlandırdı.
★ Bu uğurda ilk düşüncesi Orta Avrupa'nın kilidi durumunda olan Belgrad, diğeri Akdeniz hakimiyeti bakımından son derece önemli olan Rodos'u elde etmekti. Bunun için Macaristan'a yönelik 1526 ve 1529'daki iki harekat takip edecek, sonuncu sefer Viyana'ya kadar gidecekti.
KANUNİ'NİN HAYATINA IŞIK TUTAN EN ÖNEMLİ KAYNAK: SÜLEYMANNAMELER
★ İlk siyasi faaliyetlerinde atası Fatih Sultan Mehmed'in izinden giden Kanuni, 30 Ağustos 1521'de Belgrad'ı, ardından Rodos'u fethetti.
★ 29 Ağustos 1526'da Mohaç Ovasında Macarları kısa sürede yendi. Macar kralının hayatını kaybettiği meydan savaşı, Macar Krallığı'nın da bir anlamda sonunu getirdi. Ardından Budin'e hareket eden Kanuni Sultan Süleyman,11 Eylül'de hiçbir direnişle karşılaşmadan şehre girdi.
★ Sultan Süleyman'ın en büyük arzularından biri de Viyana fethiydi. Bu hedefte ordusunun başında Viyana önlerine kadar geldi ve şehri kuşattı. Kuşatma 11 gün sürdü ve olumsuz hava şartları nedeniyle şehri elinde tutamayacağını düşündüğü için kuşatmayı kaldırdı.
★ Viyana Kuşatması haberiyle tüm Avrupa korkuya kapılmış, Türklerin 120.000'e yakın askerle Avrupa'nın göbeğine yürümesi nedeniyle aralarındaki çekişmeleri bırakıp bir araya gelerek şehri savunmak için çalışmışlardır. Viyana Kalesi içine giren tüm halkın 2 ay yetecek kadar erzakla savunmaya geçmişlerdir. Sonuç itibariyle bu kuşatma başarı ile sonuçlanamamıştır.