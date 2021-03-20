Kanuni'nin hayatına ışık tutan en önemli kaynak: Süleymannameler

📌Bilmek ve bilinmek asırlar boyunca insanlığın üzerinde en ihtimamla durduğu meselelerin başında gelir. Osmanlı sultanları tarih sayfalarında yer alabilmek için birtakım faaliyetlerde bulundular. Bu faaliyetlerin başında padişahların, şehnameci olarak bilinen kişileri sarayda görevlendirmesi yer alıyordu.

Şehnamecilerin görevi; hem Osmanlı tarihini hem de padişahların şahsi biyografi tarihlerinin yazarak belgelenmesini sağlamaktı.

ŞEHNAME NEDİR?

İran'ın milli ve en çok okunan destanlarındandır. Osmanlı hükümdarları, Şâhnâme örneğini göz önünde bulundurarak kendileri için değişik adlarla şehnâme yazdırmışlardır. Fâtih Sultan Mehmed'den IV. Murad dönemine kadar geçen sürelerde "Selimnâme", "Süleymannâme", "Şehinşahnâme" gibi isimlerle kaleme alınan manzum eserlerde bu hükümdarların savaşları, kahramanlıkları destansı bir dille anlatılmıştır.

➡Osmanlı döneminde tarih yazıcılığı geç sayılabilecek bir dönemde başladı. Fatih döneminde başlayan fakat gerekli başarıyı elde edemeyen tarih yazıcılığı Kanuni döneminde asıl hüviyetine kavuştu. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarih yazıcıları Yavuz Sultan Selim döneminde eserlerini Türkçe ve Farsça olarak kaleme almışlardı. Padişahın adını taşıyan bu eserler zamanla Selimname olarak adlandırıldı.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KİMDİR?