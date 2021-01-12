El yazmalarının ışığında Kanuni’nin seferleri

📌 Babası Yavuz Sultan Selim, II. Bayezid devrinde imparatorluğu tehdit eden Safevi tehlikesini ortadan kaldırmış, Memluk Devleti'ni ilhak ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun güney sınırlarını güvence altına almıştı. Ayrıca Mısır'ın fethi ile önemli bir gelir kaynağına kavuşulmuştu.

Doğu meselesini halleden Yavuz, Avrupa'ya karşı bir sefere çıkmak için büyük bir donanmaya sahip olunması gerektiğinin bilincindeydi ve sağlığında bunun da altyapısını hazırlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman 30 Eylül 1520'de tek erkek çocuk olarak taht mücadelesine girmeden, zengin ve güçlü bir imparatorluğun başına geçti.

Babası Yavuz'dan aldığı sancağı daha ileriye taşıyarak doğuya ve batıya birçok sefer düzenledi. Onun bu seferleri Osmanlı âlimleri tarafından kaleme alındı. Tahta Çıkışının 500. Yılı Münasebetiyle Yazma Eserlerde Kanuni Sultan Süleyman Devri Sanal Sergisi'nde yer alan el yazmalarından derlediğimiz bilgilerle Kanuni'nin seferleri…

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