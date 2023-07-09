Osmanlı padişah tuğraları

1386-1421

• Babası I. Bayezid'in ölümünden sonra diğer 3 kardeşi (İsa, Musa ve Süleyman) ile taht mücadelesi yaşadı ve padişah oldu.



• Fetret Devri olarak bilinen bu dönemde devleti yıkılmaktan kurtardığı için bazı tarihçiler tarafından Osman Bey'den sonra devletin ikinci kurucusu olarak gösterilir.

• Çalı Bey komutasında ilk Osmanlı donanması Gelibolu'da kuruldu. Böylece Osmanlı yalnızca bir kara devleti olmaktan çıktı.



• Annesi Devlet Hatun tarafından soydan Mevlana'ya dayandığı için diğer kardeşleri gibi "Çelebi" unvanı ile anılmıştır.