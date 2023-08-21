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Dahinin izinde: Leonardo da Vinci'nin evrensel mirası

İnsanlık tarihinin en büyük dahilerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin benzersiz yaşamı ve eserleriyle, Rönesans döneminin ötesinde etkisi ve ilhamı hala devam eder. Da Vinci'nin sanat, bilim, mühendislik alanlarında çığır açan katkıları birçok kişiye ilham olmuştur. Leonardo da Vinci'nin evrensel mirasının nasıl günümüze taşındığını ve nasıl bir ilham kaynağı olduğunu keşfederken, sanat ve bilimin kesişimindeki eşsiz bir dehanın izine sizler için yakından bakıyoruz.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 15:13
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Mona Lisa
Mona Lisa

🔸 Mona Lisa, 16. yüzyılda yapılmış bir Rönesans tablosudur. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü portre resmidir. Dünyanın en çok bilinen ve en değerli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilir.

🔸 İtalyanca "La Gioconda" veya Fransızların verdiği "La Joconde" isimleriyle de bilinir. Yapımında Sfumato tekniği uygulanmış, kavak bir panoya yağlı boya olarak resmedilmiştir.

Sfumato tekniği nedir?

Rönesans döneminde en çok kullanılan 4 resim tekniğinden biridir. Fırça darbelerinin üst üste gelmesiyle dumanlama olarak
bilinen hafif silik, belli belirsiz boyamalar için kullanılan bir tekniktir.

LEONARDO DA VİNCİ'Nİ UÇMAYA DAİR FİKİRLERİ

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Leonardo da Vinci'nin şaheseri
Leonardo da Vinci’nin şaheseri

🔸 Tablonun yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynaklara göre 1500-1506 başlarında yapımına başlandığı tahmin edilmektedir.

🔸 Tablonun yapımında kullanılan kavak ağacı üstüne yağlı boya kullanımı, Da Vinci'nin renkleri ve gölgelendirmeleri daha ince şekilde elde etmesini sağlar. Bu tercih, Da Vinci'nin kullandığı malzemelere ne kadar hakim olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

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Mona Lisa'nın gülümsemesi
Mona Lisa’nın gülümsemesi

🔸 Mona Lisa tablosunun en belirgin özelliği gizemli gülümsemedir. İfadesinin belirsizliği üzerine birçok spekülasyona sebep olmuştur.

🔸 Mona Lisa tablosunda resmidilen kişinin kimliği konusunda da kesin bir bilgi söz konusu değildir. Bunun yanında, genel bir kanı itibariyle Floransalı bir tüccar olan Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gherardini'nin olduğuna inanılıyor.

🔸 İddialara göre Leonardo da Vinci'nin, modelin dudaklarını tam 10 yılda tamamlamıştır. Resimdeki gülüşün uzaktan bakıldığı zaman daha mutlu bir kadın ifadesi olduğu yapılan bir araştırmada denekler tarafından belirtilmiştir. Ayrıca, bu mutluluğu sebebinin, gözlerden değil dudaklardan olduğu ifade edilmiştir.

MONA LİSA TABLOSU YAPAY ZEKA İLE 'KONUŞTURULDU

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🔸 Resimdeki modelin kollarını hafifçe kapalı tutmuş duruşu, ressam ile model arasında bir mesafe olduğu izlenimini uyandırır, şeklinde yorumlanır. Modelin kollarını üst üste gelecek şekilde kapalı bir şekilde birleştirmesi resme aynı zamanda bir derinlik katar.

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Mona Lisa tablosu nerede?
Mona Lisa tablosu nerede?

🔸 Mona Lisa tablosu, bugün Fransa'nın başkenti olan Paris'te, her sene yüz binlerce insanın ziyaret ettiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.

🔸 Dünyanın en ikonik ve en meşhur sanat eseri olması nedeniyle saatte ortalama 1000'in üzerinde ziyaretçi tabloyu görmek için Louvre Müze'sine akın eder.

DÜNYACA ÜNLÜ 10 TABLONUN HİKAYESİ

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