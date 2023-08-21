Dahinin izinde: Leonardo da Vinci'nin evrensel mirası
İnsanlık tarihinin en büyük dahilerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin benzersiz yaşamı ve eserleriyle, Rönesans döneminin ötesinde etkisi ve ilhamı hala devam eder. Da Vinci'nin sanat, bilim, mühendislik alanlarında çığır açan katkıları birçok kişiye ilham olmuştur. Leonardo da Vinci'nin evrensel mirasının nasıl günümüze taşındığını ve nasıl bir ilham kaynağı olduğunu keşfederken, sanat ve bilimin kesişimindeki eşsiz bir dehanın izine sizler için yakından bakıyoruz.
Giriş Tarihi: 21.08.2023
14:31
Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
15:13
🔸 Mona Lisa, 16. yüzyılda yapılmış bir
Rönesans tablosudur. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü portre resmidir. Dünyanın en çok bilinen ve en değerli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilir.
🔸 İtalyanca "
La Gioconda" veya Fransızların verdiği " La Joconde" isimleriyle de bilinir. Yapımında Sfumato tekniği uygulanmış, kavak bir panoya yağlı boya olarak resmedilmiştir.
Sfumato tekniği nedir?
Rönesans döneminde en çok kullanılan 4 resim tekniğinden biridir. Fırça darbelerinin üst üste gelmesiyle dumanlama olarak bilinen hafif silik, belli belirsiz boyamalar için kullanılan bir tekniktir.
LEONARDO DA VİNCİ'Nİ UÇMAYA DAİR FİKİRLERİ
Leonardo da Vinci'nin şaheseri
🔸 Tablonun yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynaklara göre
1500-1506 başlarında yapımına başlandığı tahmin edilmektedir.
🔸 Tablonun yapımında kullanılan
kavak ağacı üstüne yağlı boya kullanımı, Da Vinci'nin renkleri ve gölgelendirmeleri daha ince şekilde elde etmesini sağlar. Bu tercih, Da Vinci'nin kullandığı malzemelere ne kadar hakim olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Mona Lisa'nın gülümsemesi
🔸 Mona Lisa tablosunun en belirgin özelliği
gizemli gülümsemedir. İfadesinin belirsizliği üzerine birçok spekülasyona sebep olmuştur.
🔸 Mona Lisa tablosunda resmidilen kişinin
kimliği konusunda da kesin bir bilgi söz konusu değildir. Bunun yanında, genel bir kanı itibariyle Floransalı bir tüccar olan Francesco del Giocondo'nun eşi 'nin olduğuna inanılıyor. Lisa Gherardini
🔸 İddialara göre Leonardo da Vinci'nin, modelin dudaklarını tam 10 yılda tamamlamıştır. Resimdeki gülüşün uzaktan bakıldığı zaman daha mutlu bir kadın ifadesi olduğu yapılan bir araştırmada denekler tarafından belirtilmiştir. Ayrıca, bu mutluluğu
sebebinin, gözlerden değil dudaklardan olduğu ifade edilmiştir.
MONA LİSA TABLOSU YAPAY ZEKA İLE 'KONUŞTURULDU
🔸 Resimdeki modelin kollarını hafifçe kapalı tutmuş duruşu, ressam ile model arasında bir
mesafe olduğu izlenimini uyandırır, şeklinde yorumlanır. Modelin kollarını üst üste gelecek şekilde k apalı bir şekilde birleştirmesi resme aynı zamanda bir derinlik katar.
Mona Lisa tablosu nerede?
🔸 Mona Lisa tablosu, bugün Fransa'nın başkenti olan Paris'te, her sene yüz binlerce insanın ziyaret ettiği dünyaca ünlü
'nde sergilenmektedir. Louvre Müzesi
🔸 Dünyanın
en ikonik ve en meşhur sanat eseri olması nedeniyle saatte ortalama 1000'in üzerinde ziyaretçi tabloyu görmek için Louvre Müze'sine akın eder.
DÜNYACA ÜNLÜ 10 TABLONUN HİKAYESİ