Dahinin izinde: Leonardo da Vinci'nin evrensel mirası

🔸 Mona Lisa, 16. yüzyılda yapılmış bir Rönesans tablosudur. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü portre resmidir. Dünyanın en çok bilinen ve en değerli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilir.

🔸 İtalyanca "La Gioconda" veya Fransızların verdiği "La Joconde" isimleriyle de bilinir. Yapımında Sfumato tekniği uygulanmış, kavak bir panoya yağlı boya olarak resmedilmiştir.

Sfumato tekniği nedir?

Rönesans döneminde en çok kullanılan 4 resim tekniğinden biridir. Fırça darbelerinin üst üste gelmesiyle dumanlama olarak

bilinen hafif silik, belli belirsiz boyamalar için kullanılan bir tekniktir.

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