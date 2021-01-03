Leonardo da Vinci'nin uçmaya dair fikirleri

Birçoğumuz onu ressam kimliği ile tanısa da Leonardo da Vinci, farklı alanlara yönelik merakı ile aslında pek çok keşfe ve icada imza atmıştır.

Da Vinci çok yönlü bir bilim insanıydı. İyi bir ressam olmanın yanında filozof, anatomi bilimci, mühendis, astronom, heykeltıraş, mimar, müzisyen, matematikçi, kartograf ve yazardı.