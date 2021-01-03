Leonardo da Vinci'nin uçmaya dair fikirleri

Leonardo da Vinci, pek çoğumuz tarafından ressam kimliği ve tarihe geçen ünlü resimleri ile tanınsa da o, aynı zamanda çok yönlü bir bilim insanı ve iyi bir mühendisti. İnsan gücü yerine kullanılacak makineler tasarlamış, mekanik icatların benzersiz eskizlerini çizmişti. Uçmaya dair fikirlerini ise canlıların anatomisini inceleyerek; vücut fonksiyonlarını bir makine gibi düşünerek çizimlerine yansıtmıştı. Onun bu çalışmaları, kendinden sonra gelen bilim insanları için öncü oldu.
Giriş Tarihi: 03.01.2021
18:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
18:56
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ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANI: LEONARDO DA VINCI
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