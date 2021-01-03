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Leonardo da Vinci'nin uçmaya dair fikirleri

Leonardo da Vinci, pek çoğumuz tarafından ressam kimliği ve tarihe geçen ünlü resimleri ile tanınsa da o, aynı zamanda çok yönlü bir bilim insanı ve iyi bir mühendisti. İnsan gücü yerine kullanılacak makineler tasarlamış, mekanik icatların benzersiz eskizlerini çizmişti. Uçmaya dair fikirlerini ise canlıların anatomisini inceleyerek; vücut fonksiyonlarını bir makine gibi düşünerek çizimlerine yansıtmıştı. Onun bu çalışmaları, kendinden sonra gelen bilim insanları için öncü oldu.

Giriş Tarihi: 03.01.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 18:56
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ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANI: LEONARDO DA VINCI
ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANI: LEONARDO DA VINCI

Birçoğumuz onu ressam kimliği ile tanısa da Leonardo da Vinci, farklı alanlara yönelik merakı ile aslında pek çok keşfe ve icada imza atmıştır.

Da Vinci çok yönlü bir bilim insanıydı. İyi bir ressam olmanın yanında filozof, anatomi bilimci, mühendis, astronom, heykeltıraş, mimar, müzisyen, matematikçi, kartograf ve yazardı.

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O GÜNÜN DELİLİĞİ: BUGÜNÜN GERÇEĞİ
O GÜNÜN DELİLİĞİ: BUGÜNÜN GERÇEĞİ

Da Vinci'yi diğer bilim insanlarından ayıran en büyük özelliği evrenin bilinmeyenleri ile ilgili pek çok meseleyi eskizlerle anlamaya ve anlatmaya çalışmasıydı.

Öyle ki ardında 7 bine yakın eskiz ve taslak bırakmıştı. Onun bıraktığı bu miras, kendinden sonra gelen pek çok bilim insanına ilham oldu.

Leonardo da Vinci'nin tarihe geçen icatları

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İNSAN GÜCÜ YERİNE KULLANILACAK MAKİNELER TASARLADI
İNSAN GÜCÜ YERİNE KULLANILACAK MAKİNELER TASARLADI

İnsan gücü yerine kullanılabilecek makine tasarımlarına yoğunlaşarak pek çok taslak çizdi.

Da Vinci'nin bu çizimlerinin büyük çoğunluğu 1493 yılında kullandığı stüdyonun olduğu bölgede, koruyucu rulolara sarılmış halde bulundu.

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ONUN İÇİN UÇMAK DOĞAYA UYGUN BİR GİRİŞİMDİ
ONUN İÇİN UÇMAK DOĞAYA UYGUN BİR GİRİŞİMDİ

İnsan vücudu ile çeşitli hayvanların anatomilerini karşılaştırarak projeler geliştirdi.

Karşılaştırmalı anatomi çalışmaları ile dönemin iki önemli anatomistinden biri haline geldi. Ancak bu alanda bir eser yazmadı ve çalışmalarını daha çok mekanik alanda, çizimlerinde kullandı.

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ANATOMİYİ MEKANİK BİR YAPI OLARAK GÖRÜYORDU
ANATOMİYİ MEKANİK BİR YAPI OLARAK GÖRÜYORDU

Kasların yerine teller çiziyor; ona göre eklemler menteşe gibi, kol ve bacaklar ise kaldıraç ilkeleri gibi çalışıyordu.

Bu nedenle vücudun hareketlerini anlayabilmek için mekanik yasaların, fiziğin araştırılması gerekiyordu. Anatomiden hareketle kasların, tendon ve kemiklerin mekaniğini inceleyerek ağırlıklar üzerine epey çalıştı.

Uçmaya dair 15 inanılmaz gerçek

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