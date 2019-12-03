Leonardo da Vinci’nin tarihe geçen icatları

Leonardo da Vinci, tarihin en sıra dışı şahsiyetlerinden biridir. Onun gizemlerle dolu yaşamı daima dikkat çekmiş, pek çok açıdan inceleme altına alınmıştır. Leonardo da Vinci farklı alanlara yönelik merakı ile pek çok keşfe ve icada imza atmıştır.

Pek çoğumuz onu ressam kimliğiyle tanırız ancak da Vinci aynı zamanda filozof, anatomi bilimci, mühendis, astronom, heykeltıraş, mimar, müzisyen, matematikçi, kartograf ve yazardır.