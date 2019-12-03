Leonardo da Vinci’nin tarihe geçen icatları

Leonardo da Vinci, pek çoğumuz tarafından ressam kimliği ve tarihe geçen ünlü resimleri ile tanınsa da o, aynı zamanda çok yönlü bir bilim insanı ve iyi bir mühendistir. Kameranın keşfine giden yolu o açmış, insan gücü yerine kullanılacak makineler tasarlamış, bisiklet, uçak, helikopter ve paraşüt gibi icatların benzersiz eskizlerini çizmişti. Savaşta kullanılabilecek mühendislik bilgilerine sahip olan Da Vinci, Osmanlı'nın bir projesine de talip olmuştu. Kendinden sonra gelen bilim insanlarına öncü olan Leonardo da Vinci'nin icatlarını derledik.
Giriş Tarihi: 03.12.2019
19:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
09:17
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DA VİNCİ ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANIYDI
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LEONARDO DA VİNCİ’NİN İCATLARI
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İNSAN GÜCÜ YERİNE KULLANILACAK MAKİNELER TASARLADI