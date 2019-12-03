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Leonardo da Vinci’nin tarihe geçen icatları

Leonardo da Vinci, pek çoğumuz tarafından ressam kimliği ve tarihe geçen ünlü resimleri ile tanınsa da o, aynı zamanda çok yönlü bir bilim insanı ve iyi bir mühendistir. Kameranın keşfine giden yolu o açmış, insan gücü yerine kullanılacak makineler tasarlamış, bisiklet, uçak, helikopter ve paraşüt gibi icatların benzersiz eskizlerini çizmişti. Savaşta kullanılabilecek mühendislik bilgilerine sahip olan Da Vinci, Osmanlı'nın bir projesine de talip olmuştu. Kendinden sonra gelen bilim insanlarına öncü olan Leonardo da Vinci'nin icatlarını derledik.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:17
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DA VİNCİ ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANIYDI
DA VİNCİ ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANIYDI

Leonardo da Vinci, tarihin en sıra dışı şahsiyetlerinden biridir. Onun gizemlerle dolu yaşamı daima dikkat çekmiş, pek çok açıdan inceleme altına alınmıştır. Leonardo da Vinci farklı alanlara yönelik merakı ile pek çok keşfe ve icada imza atmıştır.

Pek çoğumuz onu ressam kimliğiyle tanırız ancak da Vinci aynı zamanda filozof, anatomi bilimci, mühendis, astronom, heykeltıraş, mimar, müzisyen, matematikçi, kartograf ve yazardır.

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LEONARDO DA VİNCİ’NİN İCATLARI
LEONARDO DA VİNCİ’NİN İCATLARI

Leonardo da Vinci, o günlerde insanlara delilikmiş gibi gelen pek çok icadın çizimini gerçekleştirmiş ve bu tasarımlarda ileri görüşlülüğünü yansıtmıştı.

Onun en büyük özelliği evrenin bilinmeyenlerini eskizlerle anlamaya ve anlatmaya çalışmasıydı. Leonardo da Vinci, ardında 7 bine yakın eskiz ve taslak bırakmıştı. Onun bıraktığı bu miras, kendinden sonra gelen pek çok bilim insanına ilham oldu.

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İNSAN GÜCÜ YERİNE KULLANILACAK MAKİNELER TASARLADI
İNSAN GÜCÜ YERİNE KULLANILACAK MAKİNELER TASARLADI

Leonardo da Vinci, askeri, mühendislik ve müzik aletleri tasarımı üzerine çalıştı. İnsan gücü yerine kullanılabilecek makine tasarımlarına yoğunlaşarak pek çok taslak çizdi.

Da Vinci'nin bu çizimlerinin büyük çoğunluğu 1493 yılında kullandığı stüdyonun olduğu bölgede, koruyucu rulolara sarılmış halde bulundu.

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KAMERANIN KEŞFİNE GİDEN YOLU AÇTI
KAMERANIN KEŞFİNE GİDEN YOLU AÇTI

Leonardo da Vinci'nin üzerinde çalıştığı bir diğer alan ise bugünkü fotoğraf makineleri ve kameraların çalışma prensibinin temellerini atan optik çalışmalarıydı.

Da Vinci, optik, perspektif, ışık, gölge, renk ve estetik üzerine çalışmış ve bu alandaki kuramların öncüsü olmuştu. Müslüman bilgin İbnü'l Heysem'in keşfettiği optik bilimini daha ileri adımlara taşımıştı.

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DA VİNCİ'NİN ESKİZLERİNDE BİSİKLET TASVİRİ
DA VİNCİ'NİN ESKİZLERİNDE BİSİKLET TASVİRİ

Leonardo da Vinci, askeri bir birliği, silahları ve araç gereçleri tasvir ettiği çizimlerinin bir yerinde iki tekeri, selesi, pedal sistemi ve hatta tekere bağlı bir zincir sistemi olan komple bir bisiklet taslağı açıkça görülmektedir.

Çizim, bugünkü bisikletlere oldukça benzemektedir. Bisiklet, ismi keşfiyle özdeşleşen Sivrac, Drais, Starley ve diğer herkesten yaklaşık 300 yıl önce Leonardo da Vinci tarafından keşfedilmiştir.

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