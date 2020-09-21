Dünyanın sıra dışı yapılarına dair 15 ilginç bilgi

Yaklaşık 5 bin yıl önce Mısır'ın Gize şehrinde inşa edilen ve Mısır Piramitleri, Antik Mısırlıların Firavunlarına hürmetlerini gösterme biçimi olarak değerlendiriliyor. Arkeologlar, günümüzde hala neden ve nasıl yapıldığı tartışılan piramitlerin içinde yeni tüneller keşfediyor.

Piramitlerin her birinin 20 ton olan taş bloklar ile inşa edildiği, bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafenin ise yüzlerce kilometre uzaklıkta olduğu biliniyor. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunuyor.