Dünyanın sıra dışı yapılarına dair 15 ilginç bilgi
Dünya üzerinde, güzelliğiyle, geçmişiyle ve gizemiyle insanların dikkatini çeken pek çok yapı bulunuyor. Kimi insan eliyle meydana getirilmiş, kimi teknolojinin sınırlarını zorlamış, kimi ise doğanın insanlara armağan ettiği güzelliklerden… Dünyanın sıra dışı yapılarına dair 15 ilginç bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 21.09.2020
18:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
19:00
Yaklaşık 5 bin yıl önce Mısır'ın Gize şehrinde inşa edilen ve Mısır Piramitleri, Antik Mısırlıların Firavunlarına hürmetlerini gösterme biçimi olarak değerlendiriliyor. Arkeologlar,
günümüzde hala neden ve nasıl yapıldığı tartışılan piramitlerin içinde yeni tüneller keşfediyor.
Piramitlerin her birinin
20 ton olan taş bloklar ile inşa edildiği, bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafenin ise yüzlerce kilometre uzaklıkta olduğu biliniyor. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunuyor.
Nevşehir'de bulunan Kapadokya'da peri bacalarının oluşumunda etkili olan, jeolojik zamanlardaki aktif volkanlardır.
Aktif olarak lav püskürten yanardağlar iç denizi kurutmuş; bu lavlar kuruyan denizin çukurunda birikmeye başlamıştır.
Peri bacaları,
yağmur, rüzgâr ve sel suları gibi doğal olayların tüflerden meydana gelen yapıyı aşındırması ile biçimlenen bir kaya oluşumudur. Aşınan yapı zamanla koni biçimini alır. Kule şeklindeki bu oluşumların tepelerinde ise kaya bloku bulunur. Yüzyıllar boyu yerleşim yeri olarak kullanılmış ve birçok medeniyete tanıklık etmiştir.
Toplam uzunluğu
8 bin 850 kilometre olan Çin Seddi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatı sınırı boyunca uzanır. Dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi'nin ilk kısımları MÖ 8'inci yüzyılda yapılmış; resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği 1644 kabul edilmiştir.
"Mor Hudut" veya "Dünyanın Ejderhası" olarak da isimlendirilen yapı "Çin Seddi" ismini 19'uncu yüzyılın sonlarında almıştır. Net bir rakam vermek zor olsa da bazı çalışmalara göre Çin Seddi'nin yapımında 8 bin kişi çalışmıştır. Çin Seddi'nin Ay'dan görülebileceğin iddiaları efsaneden ibarettir; 1,5 kilometre yukarıdan bile çıplak gözle görmek zordur. El arabası, Çin Seddi'nin inşası sırasında Çinliler tarafından bulunmuş ve duvarın inşaatında kullanılmıştır.
Çin Seddi ile ilgili 15 ilginç bilgi
Buz mağaraları, buzulların kenarında görülürler. Skaftafell Buz Mağarası diğer buz mağaralarında olduğu gibi çözülmüş suların etkisiyle meydana gelmiştir.
Gün ışığının buzul duvarlarına çarparak etrafa verdiği mavi ışık, mağara içinde büyüleyici bir atmosfer oluşturur.
Skaftafeli Buz Mağarası,
yalnızca kış aylarında, buz tuttuğunda ziyaret edilebilir. Yaz aylarında ise mağaranın çökme tehlikesi bulunur.
Doğu Anadolu şehri Şanlı Urfa'da bulunan
Göbeklitepe, yapılma tarihinin MÖ 10.000'li yıllara uzanması sebebiyle dünyanın en eski yerleşimi olarak kabul görüyor.
Üzerinde hayvan figürlerinin oyulduğu taş sütunlarıyla ön plana çıkan bu yerleşimdeki bulgular, Göbekli Tepe'nin yarı-göçebe avcılar tarafından inşa edildiğini ve bu topluluğun tarımla henüz tanışmadığını gösteriyor.
Göbekli Tepe'nin keşfi sonrası arkeologlar, önce yerleşik hayata geçilip sonra tapınakların inşa edilmeye başlandığını ya da bunun tersinin geçerli olup olmadığını araştırıyorlar.