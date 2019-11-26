Çin Seddi ile ilgili 15 ilginç bilgi
Dünyanın en turistik mekanlarından biri ve yeryüzünde insan eliyle yapılmış en uzun yapı olan Çin Seddi her yıl 10 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Yapımı 2 bin yılı aşkın sürede tamamlanan Çin Seddi hakkında pek çok iddia bulunuyor. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Çin Seddi kimlere karşı yapıldı? Çin Seddi uzaydan görülebilir mi? Çin Seddi'nin uzunluğu kaç kilometre? Yapımında kullanılan harç içerisinde insan kemiklerinin olduğu doğru mu?
Giriş Tarihi: 26.11.2019
15:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
17:01
TOPLAM UZUNLUĞU 8 BİN 850 KİLOMETRE
Dünyanın insan eliyle yapılmış en uzun yapısı olan Çin Seddi'nin toplam uzunluğu 8 bin 850 kilometredir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatı sınırı boyunca uzanır.
Yalnızca duvarının uzunluğu 6 bin 270 kilometredir. Bariyerler ve surlar da eklendiğinde toplam uzunluğu elde edilir.
2 BİN YILI AŞKIN SÜREDE TAMAMLANDI
Dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi, 2 bin yılı aşkın bir sürede tamamlanmıştır. Duvarların ilk kısımları M.Ö. 8'inci yüzyılda yapılmıştır. Duvarın resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği tarih 1644'e denk gelir.
ÇİN SEDDİ YILLARCA FARKLI İSİMLERLE ANILDI
Çin Seddi, uzun yıllar boyunca bariyer, kemer, kale gibi pek çok farklı isimle anıldı.
"Mor Hudut" veya "Dünyanın Ejderhası" olarak da isimlendirildi. "Çin Seddi" (İngilizcesiyle Great Wall of China) ismini 19'uncu yüzyılın sonlarında aldı.
ÇİN SEDDİ DÜNYADA NE ZAMAN POPÜLER OLDU?
Çin Seddi'nin geçmişi her ne kadar 2 bin yıldan önceye dayansa da, dünyanın geri kalanı bundan uzun yıllar habersizdi. Avrupalıların Çin Seddi ile ilk tanışması 1605 yılında Portekizli kâşif Bento de Gois aracılığıyla oldu. Çin Seddi daha sonra ulaşım imkânlarındaki kolaylıkların da etkisiyle dünyada oldukça popüler oldu.
ÇİN SEDDİ’NİN YAPIMINDA HANGİ MALZEME KULLANILDI?
Çin Seddi'nin yapımında kullanılan harç içerisinde insan kemikleri olduğuna dair iddialar bulunsa da bu inanış söylentiden ibarettir. Duvarın yapımında kullanılan harç, içerisinde toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o günün şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşur.