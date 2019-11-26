Çin Seddi ile ilgili 15 ilginç bilgi

Dünyanın en turistik mekanlarından biri ve yeryüzünde insan eliyle yapılmış en uzun yapı olan Çin Seddi her yıl 10 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Yapımı 2 bin yılı aşkın sürede tamamlanan Çin Seddi hakkında pek çok iddia bulunuyor. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Çin Seddi kimlere karşı yapıldı? Çin Seddi uzaydan görülebilir mi? Çin Seddi'nin uzunluğu kaç kilometre? Yapımında kullanılan harç içerisinde insan kemiklerinin olduğu doğru mu?