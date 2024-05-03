Edip Cansever'in kaleminden 50 alıntı

Edip Cansever'in şiirlerinde Orta Doğu ve Afrika coğrafyalarını kendi kişisel deneyimleri, anıları ve hayalleriyle birleştirerek ele alır. İkinci Yeni'nin önde gelen şairlerinden olan Cansever'in eserlerinde insanın iç dünyasını ve düşüncelerini yoğun bir şekilde işlediğini ve şiirin yapısal önemine vurgu yapar. Dizelerinde 'düşüncenin şiiri'ni işleyen Edip Cansever, henüz on altı yaşında şiir yazmaya başlamıştı. Sevdanın kendine özgü diliyle yazan şair, şiirin "yapılan bir şey" olduğunu söylerdi. Cemal Süreya göre 'fazla şiirden ölen' İkinci Yeni akımının öncülerinden, satırlarıyla ruhumuza dokunan çağının şairi Edip Cansever'in şiirlerinden 50 alıntıyı sizler için derledik.