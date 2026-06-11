İstanbul’daki Özbekler Tekkesi

3 /10















Sultantepe Üsküdar Özbekler Tekkesi

◾ Sultantepe Özbekler Tekkesi, Türk tarihi açıdan önemli bir siyasi role de sahip. Kurtuluş Savaşı yıllarında, tekkenin şeyhi olan Şeyh Ata Efendi'nin liderliğinde Anadolu'ya mühimmat sevkiyatı yaptığı en güvenli üslerden biri haline gelmiş.

◾ Bu tekke, bilhassa son dönemlerinde ebru sanatı başta olmak üzere Türk geleneksel sanatlarının yaşatıldığı bir akademiye dönüşmüş.