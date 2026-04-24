Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Kur'an-ı Kerim'de uzay ayetleri

Kur'an-ı Kerim'de uzay ayetleri

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2026 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 16:54

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlığa seslenmiş, doğru ve yanlışı izah ettiği pek çok meseleyi dile getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler tefsir ilminde muhkem ve müteşabih ayetler olarak ikiye ayrılır. Kur'an-ı Kerim'de kolaylıkla anlaşılan ifadelere muhkem ayet, birden fazla anlamı bulunan ayetlere ise müteşabih ayet denmiştir. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'deki uzay ayetlerini araştırdık.

1/10

Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

Mülk Suresi 3. Ayet

Mülk Suresi 3. Ayet Tefsiri

Sûrenin özeti mahiyetinde olan bu âyetlerin ilkinde Allah'ın yüceliği, kudreti, evrendeki hükümranlığı ve her şeyin kendisinin kudret elinde olduğu, evrende istediği gibi tasarrufta bulunabileceği ifade edilmiş, sonraki âyetlerde ise O'nun kudretinin eserlerinden örnekler verilmiştir (1. âyette "aşkındır, cömerttir" diye çevirdiğimiz tebâreke fiilinin diğer anlamları hakkında bilgi için bk. Furkån 25/1).

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

2/10

Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir.

Haşr Suresi 1. Ayet

Haşr Suresi 1. Ayet Tefsiri

Tesbih terimi kısaca, bir yandan "şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâlâ'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları" diğer yandan da "evrendeki bütün varlıkların ilâhî yasalara zorunlu olarak boyun eğip O'nun hükümranlığını itiraf etmeleri" anlamına gelir (ayrıca bk. İsrâ 17/44).

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

3/10

Ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, Siz halden hale geçeceksiniz.

İnşikâk Suresi 18 - 19. Ayetler

İnşikâk Suresi 18 - 19. Ayetler Tefsiri

18. âyette "dolunay şeklini aldı" diye çevrilen itteseka fiili de veseka ile aynı kökten olup ayın, ilerleyerek dolunay haline geldiği şeklini ifade etmektedir (bk. Elmalılı, VIII, 5679). Şafak, gece ve dolunay, bunların üçü de aydınlıkla karanlığın bir arada bulunduğu zamanları ve farklı halleri ifade eder. Âyette bunlara yemin edilerek insanların gerek dünya hayatında gerekse kıyamet gününde değişim geçirecekleri, halden hale geçecekleri vurgulu bir şekilde ifade edilirken bunlar arasındaki münasebete de dikkat çekilmiştir (İbn Âşûr, XXX, 226).

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

4/10

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz.

Rahmân Suresi 33. Ayet

Rahmân Suresi 33. Ayet Tefsiri

Müfessirlerin bir kısmı buradaki hitabı kıyamet tasviri çerçevesinde değerlendirmişler ve o gün cinlere ve insanlara böyle seslenileceği yorumunu yapmışlardır. Önceki âyetlerde hesap gününe ilişkin bir uyarının bulunması, müteakip âyetlerde de kıyametten ve âhirette karşılaşılacak sonuçlardan söz edilmesi bu yorumu destekleyici niteliktedir.

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

5/10

Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir.

Necm Suresi 1-2. Ayetler

Necm Suresi 1-2. Ayetler Tefsiri

Sûreye, Kur'an'ın önemli hususlara dikkat çekerken kullandığı bir üslûp olan kasem (yemin) ifadesiyle başlanmakta, Hz. Peygamber ve Kur'an hakkındaki asılsız isnatlar kesin bir dille reddedilmekte, onun yolunu şaşırmış bir insan olmadığı gibi kişisel ihtiraslarıyla da hareket etmediği, vahyin ve aklın icaplarından sapmadığı belirtilmektedir.

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

