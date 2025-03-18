Seddülbahir Kalesi: Çanakkale Boğazı’nın gazi muhafızı

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🔹 Çanakkale şehri ve boğazı, jeopolitik anlamda her zaman kıymetli bir bölge olmuştur. Çanakkale Boğazı, Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçtiğinde, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1463'te, boğazın en dar yerinde karşılıklı olarak iki kale inşa ettirilmiştir.

🔹 Bunlar; "Kilidülbahir" günümüzdeki ismiyle Kilitbahir ve "Kale-i Sultaniye" yine günümüz adıyla Çimen Kalesi'dir. Sultan Mehmed'in ardından, farklı zaman dilimlerinde Çanakkale Boğazı'ndaki kalelerin yetersiz kaldığı düşünülmüş.