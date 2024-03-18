Osmanlı'nın varoluş savaşı: Çanakkale Zaferi
Tarihteki en büyük savunma savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda Osmanlılar, kendilerinden kat kat fazla olan düşman ve üstün ateş gücü karşısında gösterdikleri metanetli tavır ve cansiparane gayret ile zafere ulaştılar. İngilizlerin planını boşa çıkaran Osmanlılar bu sayede Rusya'da Çarlık rejiminin düşmesine yol açtığı gibi I. Dünya Savaşı'nı uzatmış oldu. Osmanlı'nın son büyük zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi'nden öne çıkan noktaları araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.03.2024
16:32
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
16:58
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Osmanlı'nın son büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Muharebesi, telafisi olmayan bir harp yani ölüm-kalım savaşıydı. Cephenin kaybedilmesi başkentin kaybedilmesi anlamına geliyordu.
◾ Bu sebepten dolayı
Osmanlı ordusu kanının son damlasına, son mermisine kadar direnmişti. Osmanlılar bu cephede gösterdikleri kahramanlıklarla kendilerine şans vermeyen İtilaf Devletleri'ni bozguna uğratmışlardı.
Üç mucizeler savaşı: Çanakkale
Sadece İngiliz ve Fransız askerleri yoktu
Avustralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
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İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Cephesi'ndeki varlıkları sadece İngiliz ve Fransız askerlerinden meydana gelmiyordu. Sömürgelerinden binlerce genci savaşmak için Gelibolu'ya getirmişlerdi.
◾ İnsanlığın son kalesi olan
Osmanlı Devleti'nin karşısında binlerce Hintli, Kanadalı, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı asker vardı. Hintlilerin bir kısmının Müslüman olması ise ayrıca elim verici bir hadiseydi.
Mermiler havada çarpışmıştı
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Çanakkale'ye saldıran müttefik filosu ve kara ordusu ateş gücü bakımından Osmanlılar'dan binlerce kat üstündü. Metrekare başına kilolarca bomba düşüyordu.
◾ Gemiler adeta
ölüm kusuyor, makineli tüfeklerden Osmanlı siperlerine durmaksızın atış yapılıyordu. Öyle ki dünya tarihinde ilk defa Çanakkale Savaşı'nda iki mermi havada çarpışmıştı.
Türk milletinin varoluş destanı: Çanakkale
◾ Düşmanın
İstanbul'un kapısı olan Çanakkale'ye geldiğini duyan binlerce lise ve üniversite öğrencisi hiç düşünmeden vatanlarını savunmak, mukaddesatını muhafaza etmek için Çanakkale'ye akın etti.
◾ Öyle ki
1915 yılında Tıbbiye'ye kaydolan öğrencilerin tamamı şehit düşmüştü. Konya, İzmir ve Galatasaray liseleri 1915 yılında tek mezun verememişti.
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Kara savaşları tek bir cephede değil üç ayrı cephede yapıldı. Bunlar grubu, Kuzey ( Anafartalar ) grubu ve Güney ( Arıburbu ) grubu muharebeleriydi. Seddülbahir
◾ Düşmanın üstün
ateş gücü karşısında ordumuz taktiksel geri çekilişler yapsa da gösterdiği cansiparane tutumla düşmanın ilerlemesini durdurdu.
Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi