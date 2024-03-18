Osmanlı'nın varoluş savaşı: Çanakkale Zaferi

Tarihteki en büyük savunma savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda Osmanlılar, kendilerinden kat kat fazla olan düşman ve üstün ateş gücü karşısında gösterdikleri metanetli tavır ve cansiparane gayret ile zafere ulaştılar. İngilizlerin planını boşa çıkaran Osmanlılar bu sayede Rusya'da Çarlık rejiminin düşmesine yol açtığı gibi I. Dünya Savaşı'nı uzatmış oldu. Osmanlı'nın son büyük zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi'nden öne çıkan noktaları araştırdık.