Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli kara ve deniz savaşlarından olan Çanakkale Harbi, Osmanlı'nın pençelerini gösterdiği son büyük savaş oldu. Çanakkale'yi büyük bir cesaret ile savunan Osmanlı hem Rusya'da rejimin değişmesine hem de savaşın uzamasına müsebbib oldu. Sizler için Harp Mecmuası'nda Çanakkale Harbi'ne dair yayınlanan özel, tarihi fotoğrafları bir araya getirdik.