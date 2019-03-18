Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik; 57. Alay

📌57. Alay, İtilaf Devletlerinin çıkarma yaptığı önemli bir bölge olan Arıburnu'nda çelik bir duvar gibi dimdik durarak daha savaşın başında Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.