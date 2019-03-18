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Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik; 57. Alay

104 yıl öce "yedi düvele karşı mücadele veren" Osmanlı Devleti, kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez" destanını tarihe altın harflerle yazdırdı. Osmanlı Devleti her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'nın kazananları arasında yer almasa da bu zafer, Türk milletine özgüven ve milli şuur kazandırdı. Tarihe adını altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 103 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer alır. Peki 57. Alay'ın önemi nedir? 57. Alay'ın sancağı nerededir? İşte sizler için Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik 57. Alay hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 18:59
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ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN MİHENK TAŞI
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN MİHENK TAŞI

📌Çanakkale Savaşı'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 103 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer alır.

13 maddede Çanakkale Zaferi

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57. ALAY'IN GÖREVİ NEYDİ?
57. ALAY'IN GÖREVİ NEYDİ?

📌Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan Anzak Çıkarması'nı durdurmak için harekete geçen 57. Alay'ın komutanı Hüseyin Avni Bey'di. 3 taburlu, 49 subay, 3638 erin Alay komutanı Hüseyin Avni, 1. Tabur komutanı Yüzbaşı Zeki, 2. Tabur komutanı Binbaşı Murat, 3. Tabur komutanı Binbaşı Ali Hayri, Tümen komutanı da Yarbay Mustafa Kemal'di. Alay komutanı Hüseyin Avni 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'a gelerek göreve başlamıştı.

Milletinin varoluş destanı: Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen fotoğrafları

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ÖLÜME YÜRÜDÜLER
ÖLÜME YÜRÜDÜLER

📌18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekâtı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Tarihin yazıldığı yıl: 1914

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ÇANAKKALE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ
ÇANAKKALE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ

📌57. Alay, İtilaf Devletlerinin çıkarma yaptığı önemli bir bölge olan Arıburnu'nda çelik bir duvar gibi dimdik durarak daha savaşın başında Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

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57. ALAY NASIL OLUŞTURULDU?
57. ALAY NASIL OLUŞTURULDU?

📌İlk Alay komutanı İstanbullu Albay Mehmet Rıza Bey'dir. Alayın bağlı bulunduğu 29. Tugay ve Alay karargâhı İzmit sancağındadır. Alayın 4 taburu bulunuyordu. Taburlar o zamanlar farklı illerde görevlendirilmişti. 57. Alay 1896 tarihinde 71 subay ve 1642 erle Trablusgarp'a gitmişti. 16 Eylül 1911 tarihinden sonra Trablusgarp'ta İtalyanlarla savaşıp burada büyük yararlılıklar gösterdi.

Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılmış 10 şiir

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