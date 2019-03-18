Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik; 57. Alay
Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik; 57. Alay
104 yıl öce "yedi düvele karşı mücadele veren" Osmanlı Devleti, kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez" destanını tarihe altın harflerle yazdırdı. Osmanlı Devleti her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'nın kazananları arasında yer almasa da bu zafer, Türk milletine özgüven ve milli şuur kazandırdı. Tarihe adını altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 103 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer alır. Peki 57. Alay'ın önemi nedir? 57. Alay'ın sancağı nerededir? İşte sizler için Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik 57. Alay hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 18.03.2019
11:06
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
18:59
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
26
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN MİHENK TAŞI
2
26
57. ALAY'IN GÖREVİ NEYDİ?
3
26
ÖLÜME YÜRÜDÜLER
4
26
ÇANAKKALE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ