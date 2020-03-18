Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılmış 10 şiir
106 yıl önce yedi düvele karşı mücadele veren Osmanlı devleti,
Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi; kara savaşlarında kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez!" sözüyle tarihe altın harflerle destan yazdırdı. Türk milletinin yeniden doğuşunun ilk kıvılcımı ve sinyalleri olan Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılmış şiirleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 18.03.2020
08:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
09:17
GAZEL-İ HÜMÂYÛN, SULTAN V. MEHMED REŞAD
Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden
Ehl-i İslâm'ın iki hasm-ı kavîsi birden
Lâkin imdâd-ı ilâhi yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal'a-i pûlad beden
Asker evlatlarımın pîş-geh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmân
Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etti firâr
Kalb-i İslâm'a nüfûz eylemeye gelmiş iken
Kpanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâm'ı Hudâ eyleye dâim me'men
SULTAN V. MEHMED REŞAD
Günümüz Türkçesiyle:"Müslümanların güçlü iki düşmanı birleşerek denizden ve karadan Çanakkale'ye saldırmıştı. Fakat Allah'ın yardımı ordumuza yetişti ve askerlerimiz çelik bedenli birer kale oldu. En sonunda, asker evlatlarımın azmi karşısında düşman acizliğini anladı. (Düşman askeri) İslam'ın kalbini (İstanbul'u) ele geçirmeye gelmişken şerefini ayaklar altına alarak kaçtı. Reşad! Şükür secdesine kapan ve Allah'ın İslam ülkelerini daima güvenli kılması için dua et."
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE, MEHMET AKİF ERSOY
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O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi… Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb… Seni ancak ebediyyetler eder istiâb. 'Bu, taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına; Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına, Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem; Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana… Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. ...
MEHMET AKİF ERSOY
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN İDLİBLİ KAHRAMANLARI
ÇANAKKALE, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.
Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağı alevinden, Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.
Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
Gürleyen top sesleri Mehmetçiğin sesidir.
Çanakkale ulusun bütünleştiği yerdir. Denizde Nusrat'ımız, karada bataryalar, Hamidiye atışta, birde Mesudiye var.
Düşmana yok verecek bir karış toprağımız,
Anadolu bizimdir dalgalan bayrağımız.
Conkbayırı, Kilitbahir, hele Anafartalar,
Tarih sayfalarına yeni bir destan yazar. Korkumuz yok, birleşsin gelsin yeni ordular, Atatürk'ün izinde yenilmez Mehmetçik var…
Düşmana yok verecek bir karış toprağımız,
Anadolu bizimdir dalgalan bayrağımız.
Çanakkale köpürür düşmana geçit vermez.
Bu toprağın üstüne başka bayrak dikilmez. Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum Çanakkale geçilmez
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN BİLİNMEYEN FOTOĞRAFLARI
CENK MARŞI, MEHMET AKİF ERSOY
ey sürüden arkaya kalmış yiğit
arkadaşın gitti haydi sen de git bak ne diyor ceddi şehidin işit haydi git evladım uğurlar ola haydi git evladım açıktır yolun zalimlere karşı bükülmez kolun bayrağı çek ön safa geçmiş bulun uğurun açık olsun uğurlar ola. * eşele bir yerleri örten karı ot değil onlar dedenin saçları dinle şehit sesleridir rüzgarı haydi git evladım uğurlar ola haydi git evladım açıktır yolun zalimlere karşı bükülmez kolun bayrağı çek on safa geçmiş bulun uğurun açık olsun uğurlar ola haydi levent asker uğurlar ola * yerleri yırtan sel olup taşmalı dağ demeyip taş demeyip aşmalı sende ki coşkunluğa er şaşmalı kahraman askerim uğurlar ola haydi git evladım açıktır yolun zalimlere karşı bükülmez kolun bayrağı çek ön safa geçmiş bulun haydi levent asker uğurlar ola haydi git evladım uğurlar ola.
MEHMET AKİF ERSOY